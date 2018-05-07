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Пугачеву просят не подпускать к внучке Волочкову
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Пугачеву просят не подпускать к внучке Волочкову 

Лиза 4 часа назад
Фото: Лиза
Внимательные фолловеры Аллы Пугачевой давно заметили, что в ее видео с детьми часто фигурируют не только двойняшки Гарри и Лиза, но и внучка Клавдия. Последней недавно исполнилось шесть лет, почти половину из которых девочка занимается балетом. Ее мама, Кристина Орбакайте, также много лет стояла у балетного станка. Однако затем будущей певице пришлось оставить занятия, так как она слишком быстро начала расти:
Когда я в балете училась, меня сразу предупреждали, что мне будет тяжело, потому что нет партнеров высоких, сильных. И что высоким балеринам крайне тяжело дается. Пример этому Илзе Лиепа, Анастасия Волочкова, которые вышли в такое свободное плавание.
Любопытно, что совсем недавно Алла Пугачева как раз опубликовала видео с детьми, под которым свой комментарий оставила Анастасия Волочкова: «Счастья вашей семье! Дети ваши — прелесть! А если Клавдии нужна помощь по балету, то я всегда готова!».
@alla_orfey
Фолловеры Аллы Борисовны тут же начали оставлять комментарии под видео с просьбой не связываться с Волочковой: «Уважаемая Алла Борисовна! Ни в коем случае не подпускайте к своим прекрасным детям и внучке эту полуумную и до безобразия вульгарную Волочкову. Она творит уже не ведая что! Не связывайтесь с ней!».
Фолловеры припомнили, что в последнее время балерина все чаще попадает в скандальные истории и вряд ли сможет подать детям Примадонны «достойный пример». Алла Пугачева комментировать высказывания пользователей на своей странице в Instagram пока не стала.
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Женский форум  Ещё 3 источника 
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