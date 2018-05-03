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Дженнифер Лопес сверкнула утягивающим бельем
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Дженнифер Лопес сверкнула утягивающим бельем 

WDay.ru 3 часа назад
Фото: WDay.ru
Голливудская актриса и певица попала в довольно неловкую ситуацию во время съемок телешоу.
Дженнифер Лопес стала героиней знаменитого ток-шоу Элен Дедженерес. Звезда выглядела сногсшибательно в бирюзовом платье с высоким разрезом спереди. Облегающее платье выгодно подчеркивало подтянутую фигуру Джен. Одним словом образ суперзвезды был как всегда безупречен, если бы не одно «но».
Во время передачи Джей Ло встала с дивана, чтобы продемонстрировать энергичное танцевальное па. Сами движения были прекрасны и соблазнительны, но ее певицу подвел глубокий вырез. Во время танца платье сильно задралось, обнажив утягивающие шорты. Дженнифер немного сконфузилась, одернула подол и повторила движение.
Во время передачи Лопес рассказала Элен о том, как проходило первое свидание с ее возлюбленным Алексом Родригесом. Дженнифер разоткровенничалась и призналась, что в какой-то момент ей показалось, что для Алекса это обычный ужин, а не романтическое свидание. Но оказалось, что Алекс просто смущался. Отойдя в туалетную комнату, робкий мужчина отправил Дженн смс, в котором сказал, что она выглядит очень сексуально.
Алекс и Дженнифер начали встречаться в марте прошлого года. С тех пор пара успела стать неразлучной. Более того, недавно Родригес и Лопес приобрели первую совместную недвижимость — апартаменты в Нью-Йорке за 15,3 миллионов долларов. В СМИ активно обсуждают скорую помолвку влюбленных.
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