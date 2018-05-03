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Бабкина показала фото в купальнике
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Бабкина показала фото в купальнике 

Рамблер 20 часов назад
Известная российская певица наслаждается морем и воздухом в Греции.
Надежда Бабкина взбудоражила поклонников неожиданной фотографией, на которой предстала в купальнике.
@ngbabkina
"Солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья!" — так подписала Бабкина серию фото.
@ngbabkina
В комментариях, конечно, поднялась волна обсуждений, мнения разделились:
"Жуть!"
"Как то неприятно видеть "звезду" в таком виде"
"Надежда, вы прекрасны и обворожительны. Кто пишет о том, что вам нужно сбросить вес, пусть сами на себя посмотрят. Самое важное в жизни — это быть счастливой"
"Всем заступникам, не лукавьте уж…Она публичная знаменитость и должна соответствовать…"
Но Надежда Бабкина не вмешивается в споры, а продолжает отдыхать.
Женский форум39
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