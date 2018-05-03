Бабкина показала фото в купальнике

Известная российская певица наслаждается морем и воздухом в Греции.

Надежда Бабкина взбудоражила поклонников неожиданной фотографией, на которой предстала в купальнике.

@ngbabkina

"Солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья!" — так подписала Бабкина серию фото.

@ngbabkina

В комментариях, конечно, поднялась волна обсуждений, мнения разделились:

"Жуть!"

"Как то неприятно видеть "звезду" в таком виде"

"Надежда, вы прекрасны и обворожительны. Кто пишет о том, что вам нужно сбросить вес, пусть сами на себя посмотрят. Самое важное в жизни — это быть счастливой"

"Всем заступникам, не лукавьте уж…Она публичная знаменитость и должна соответствовать…"

Но Надежда Бабкина не вмешивается в споры, а продолжает отдыхать.