Бабкина показала фото в купальнике 

Известная российская певица наслаждается морем и воздухом в Греции.
Надежда Бабкина взбудоражила поклонников неожиданной фотографией, на которой предстала в купальнике.
@ngbabkina
"Солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья!" — так подписала Бабкина серию фото.
@ngbabkina
В комментариях, конечно, поднялась волна обсуждений, мнения разделились:
"Жуть!"
"Как то неприятно видеть "звезду" в таком виде"
"Надежда, вы прекрасны и обворожительны. Кто пишет о том, что вам нужно сбросить вес, пусть сами на себя посмотрят. Самое важное в жизни — это быть счастливой"
"Всем заступникам, не лукавьте уж…Она публичная знаменитость и должна соответствовать…"
Но Надежда Бабкина не вмешивается в споры, а продолжает отдыхать.