Ещё
Муж Бородиной «знал», что у нее есть вторая семья
Далее:
Читайте также:
Ещё

Муж Бородиной «знал», что у нее есть вторая семья 

Рамблер 38 минут назад
Фото: @borodylia
Ксения Бородина отправилась отдыхать в Дубай, откуда постит позитивные фото с детьми, рассказывает, насколько разные ее дочери, а заодно демонстрирует грудь через нескромно расстегнутую рубашку. Пользователи уже даже прошлись по этому поводу:
«Странно, что ещё никто не написал, фу, видно грудь, че ж ты за мать, вывалила добро своё».
Между тем сексуальные фото ведущая сочетает с необыными признаниями. Так, она выложила снимок, подпись к которому гласила:
«Муж сказал, что всегда знал, что у меня есть вторая семья».
При этом Ксения сфотографирована на фоне Шрека с потомством и по-детски восторженно признается в любви к парку развлечений в Дубае.

Муж сказал, что всегда знал, что у меня есть вторая семья 😂😂😂 Мне завалили Директ, с вопросами про парк😋 Рассказывать?) Оооочень крутой парк @motiongatedubai 🔥🔥🔥Там есть все для деток всех возрастов, мы правда поехали вечером, потому что днём жара, ходить тяжело по такой жаре в открытом парке. Из-за этого не попали в ЛегоЛенд (((Но зато мы были в домиках у Смурфиков, мы покатались на всех аттракционах, слопали весь попкорн, обошли все магазины, успели промокнуть и высушится на водном аттракционе 😋🤤 Дети довольны, Мамы счастливы. Смотрите сторииииии #motiongateDubai #DubaiParksandResorts @motiongatedubai @dubaiparksresorts

Публикация от  Ксения Бородина (@borodylia)

К слову, Ксения сейчас отдыхает в Эмиратах без супруга Курбана Омарова.
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бабкина показала фото в купальнике
Опасность глазированных сырков: громкие скандалы4
Волочкова на отдыхе скинула купальник80
Дженнифер Лопес сверкнула утягивающим бельем1
Опять за старое: Глюкоза выставила соски185
Видео
00:34
Бабкина показала фото в купальнике
Звёзды
12:27
Здоровые продукты, которые на самом деле вредны
Еда
01:16
Дизайн ногтей «Матрешка»
Красота
03:11
Опять за старое: Глюкоза выставила соски
Звёзды
03:35
Из чего на самом деле делают сыр
Еда
03:57
Названы вещи, о которых врут все девушки
Психология
04:17
Что станет с мозгом, если похудеть
Здоровье
10:01
Дети-убийцы, которые растут в тюрьме
Дети
01:12
Как нанести рисунок на гель-лак
Красота
00:16
«Меня как будто изнасиловали»
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение