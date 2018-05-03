Муж Бородиной «знал», что у нее есть вторая семья

Ксения Бородина отправилась отдыхать в Дубай, откуда постит позитивные фото с детьми, рассказывает, насколько разные ее дочери, а заодно демонстрирует грудь через нескромно расстегнутую рубашку. Пользователи уже даже прошлись по этому поводу:

«Странно, что ещё никто не написал, фу, видно грудь, че ж ты за мать, вывалила добро своё».

Между тем сексуальные фото ведущая сочетает с необыными признаниями. Так, она выложила снимок, подпись к которому гласила:

«Муж сказал, что всегда знал, что у меня есть вторая семья».

При этом Ксения сфотографирована на фоне Шрека с потомством и по-детски восторженно признается в любви к парку развлечений в Дубае.