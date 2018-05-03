Муж Бородиной «знал», что у нее есть вторая семья 

Ксения Бородина отправилась отдыхать в Дубай, откуда постит позитивные фото с детьми, рассказывает, насколько разные ее дочери, а заодно демонстрирует грудь через нескромно расстегнутую рубашку. Пользователи уже даже прошлись по этому поводу:
«Странно, что ещё никто не написал, фу, видно грудь, че ж ты за мать, вывалила добро своё».
Между тем сексуальные фото ведущая сочетает с необыными признаниями. Так, она выложила снимок, подпись к которому гласила:
«Муж сказал, что всегда знал, что у меня есть вторая семья».
При этом Ксения сфотографирована на фоне Шрека с потомством и по-детски восторженно признается в любви к парку развлечений в Дубае.
Муж сказал, что всегда знал, что у меня есть вторая семья 😂😂😂 Мне завалили Директ, с вопросами про парк😋 Рассказывать?) Оооочень крутой парк @motiongatedubai 🔥🔥🔥Там есть все для деток всех возрастов, мы правда поехали вечером, потому что днём жара, ходить тяжело по такой жаре в открытом парке. Из-за этого не попали в ЛегоЛенд (((Но зато мы были в домиках у Смурфиков, мы покатались на всех аттракционах, слопали весь попкорн, обошли все магазины, успели промокнуть и высушится на водном аттракционе 😋🤤 Дети довольны, Мамы счастливы. Смотрите сторииииии #motiongateDubai #DubaiParksandResorts @motiongatedubai @dubaiparksresorts
К слову, Ксения сейчас отдыхает в Эмиратах без супруга Курбана Омарова.