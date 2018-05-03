Анфиса Чехова показала, где у нее пупок

Популярная телеведущая отдыхает и радует поклонников откровенными фотографиями.

Анфиса Чехова не только похудела сама, но и создала авторский курс для тех, кто мечтает сбросить вес, не отказывая себе в удовольствиях. А в качестве подтверждения того, что ее метод работает, телеведущая регулярно публикует фотографии, на которых демонстрирует все достоинства своей фигуры.

"Итак, даю новую порцию для обсуждений. Пупок вроде на месте, волны плывут, потому что они волны, а не из-за фотошопа",

— сообщает Анфиса Чехова.

@achekhova

Но знаменитость уверена, что ее "любимые троллики" непременно найдут недостатки. Однако этот факт, как признается Анфиса, ее веселит.

К слову, троллей почти не нашлось:

"Не красивый живот, если честно"

"Придраться точно не к чему"

"Какая клевая! Красотка просто"

"Красотка! <…> Любой наряд на ней смотрится, не то что эти худые вешалки, вечно голодные и злые собаки"