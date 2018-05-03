Звезды, которым отказывали из-за внешности 

Голливуд задал определенные стандарты красоты еще 100 лет назад, так что многие наши любимые актеры и актрисы худели, толстели, изменяли форму носа и увеличивали грудь ради роли мечты. Но есть и исключения.
Рассказываем о звездах Голливуда, которые не стали ничего менять в своей внешности и добились огромного успеха, хотя все говорили им, что у них ничего не получится. Это еще раз доказывает, что нужно научиться принимать себя такими, какие мы есть. Тогда и у других не возникнет вопросов. Листайте фотогалерею.