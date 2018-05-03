Звезды, которым отказывали из-за внешности

Бритни Спирс в 2007 году попала в, кажется, самый позорный список: топ самых несексуальных женщин, по версии журнала Maxim. Журналисты припомнили Бритни неудавшийся брак, скандальный развод и двоих детей, а еще и несовершенства фигуры. Прошло девять лет – Бритни наслаждается романом с молодым бойфрендом, хвастается шикарным телом и воспитывает двоих детей.

8/8 Бритни Спирс в 2007 году попала в, кажется, самый позорный список: топ самых несексуальных женщин, по версии журнала Maxim. Журналисты припомнили Бритни неудавшийся брак, скандальный развод и двоих детей, а еще и несовершенства фигуры. Прошло девять лет – Бритни наслаждается романом с молодым бойфрендом, хвастается шикарным телом и воспитывает двоих детей.

Дженнифер Лоуренс. После выхода на широкие экраны первой части «Голодных игр» многие говорили, что Джен не выглядит «достаточно голодной», намекая на ее фигуру. Лоуренс на пересуды было наплевать – она продолжила сниматься в кино и не обращала внимание на критиков. Как итог: самые популярные и кассовые фильмы и даже «Оскар» за роль в «Мой парень – псих».

7/8 Дженнифер Лоуренс. После выхода на широкие экраны первой части «Голодных игр» многие говорили, что Джен не выглядит «достаточно голодной», намекая на ее фигуру. Лоуренс на пересуды было наплевать – она продолжила сниматься в кино и не обращала внимание на критиков. Как итог: самые популярные и кассовые фильмы и даже «Оскар» за роль в «Мой парень – псих».

Лина Данем. Когда на экраны вышла первая серия сериала «Девочки» с Линой Данем в главной роли, многие сочли его нереалистичным. Слишком сексуальные парни встречались с очень непривлекательными девушками. А героиня Лины вообще дико раздражала: зрители утверждали, что в реальной жизни на девушку, которая выглядит и ведет себя как Ханна, никто не обратил бы внимания.

6/8 Лина Данем. Когда на экраны вышла первая серия сериала «Девочки» с Линой Данем в главной роли, многие сочли его нереалистичным. Слишком сексуальные парни встречались с очень непривлекательными девушками. А героиня Лины вообще дико раздражала: зрители утверждали, что в реальной жизни на девушку, которая выглядит и ведет себя как Ханна, никто не обратил бы внимания.

Крисси Тейген. Даже эту красавицу не обошли стороной злые комментарии. В начале своей карьеры Тейген приехала на кастинг в рекламную кампанию Forever 21. Фотографии со съемки отправили в модельное агентство, в котором тогда была подписана Крисси. Менеджеры немедленно ей позвонили и заставили уйти: звезда была «слишком толстой».

5/8 Крисси Тейген. Даже эту красавицу не обошли стороной злые комментарии. В начале своей карьеры Тейген приехала на кастинг в рекламную кампанию Forever 21. Фотографии со съемки отправили в модельное агентство, в котором тогда была подписана Крисси. Менеджеры немедленно ей позвонили и заставили уйти: звезда была «слишком толстой».

Бенедикт Камбербэтч. Не только женщины подвергаются критике из-за несовершенств внешности. Оказывается, Бенедикт мог не получить роль Шерлока в одноименном сериале на BBC. Руководство телеканала заявило продюсерам сериала: «Вы обещали нам сексуального Шерлока Холмса. Не его». К счастью, продюсеры отстояли кандидатуру Камбербэтча – без него «Шерлок» был бы уже не таким.

4/8 Бенедикт Камбербэтч. Не только женщины подвергаются критике из-за несовершенств внешности. Оказывается, Бенедикт мог не получить роль Шерлока в одноименном сериале на BBC. Руководство телеканала заявило продюсерам сериала: «Вы обещали нам сексуального Шерлока Холмса. Не его». К счастью, продюсеры отстояли кандидатуру Камбербэтча – без него «Шерлок» был бы уже не таким.

Кеша. Она попала под раздачу, когда была уже известной певицей. Девушка всю жизнь страдала от нестабильного веса, и однажды ее директор заявил: «Если ты не похудеешь, то больше ничего не добьешься». В итоге певица заработала расстройство пищевого поведения. Долгие месяцы реабилитации, и как итог: сейчас она чувствует себя прекрасно и готовится к возвращению на сцену.

3/8 Кеша. Она попала под раздачу, когда была уже известной певицей. Девушка всю жизнь страдала от нестабильного веса, и однажды ее директор заявил: «Если ты не похудеешь, то больше ничего не добьешься». В итоге певица заработала расстройство пищевого поведения. Долгие месяцы реабилитации, и как итог: сейчас она чувствует себя прекрасно и готовится к возвращению на сцену.

Мерил Стрип. Сложно представить, что актрису могли не принять в Голливуде. Но когда она прослушивалась на роль в фильме «Кинг-Конг», продюсер сказал кастинг-директору на итальянском: «Почему ты привел мне эту уродину?» Стрип, знавшая язык, ответила: «Простите, что я так уродлива для вашего фильма». И ушла. Сейчас у нее три «Оскара», девять «Золотых глобусов» и миллионные гонорары.

2/8 Мерил Стрип. Сложно представить, что актрису могли не принять в Голливуде. Но когда она прослушивалась на роль в фильме «Кинг-Конг», продюсер сказал кастинг-директору на итальянском: «Почему ты привел мне эту уродину?» Стрип, знавшая язык, ответила: «Простите, что я так уродлива для вашего фильма». И ушла. Сейчас у нее три «Оскара», девять «Золотых глобусов» и миллионные гонорары.

Кэт Деннингс. Однажды кастинг-директор сказал звезде сериала «Две девицы на мели» Кэт Деннингс, что ей нужно изменить все в своей внешности: грудь, зубы, фигуру и даже тон кожи! Но она не стала слушать критика и превратила свои пышные формы и бледный цвет лица в достоинства. Сейчас она зарабатывает миллионы.

1/8 Кэт Деннингс. Однажды кастинг-директор сказал звезде сериала «Две девицы на мели» Кэт Деннингс, что ей нужно изменить все в своей внешности: грудь, зубы, фигуру и даже тон кожи! Но она не стала слушать критика и превратила свои пышные формы и бледный цвет лица в достоинства. Сейчас она зарабатывает миллионы.

Они не стали ничего менять в своей внешности и добились успеха.

Голливуд задал определенные стандарты красоты еще 100 лет назад, так что многие наши любимые актеры и актрисы худели, толстели, изменяли форму носа и увеличивали грудь ради роли мечты. Но есть и исключения.

Рассказываем о звездах Голливуда, которые не стали ничего менять в своей внешности и добились огромного успеха, хотя все говорили им, что у них ничего не получится. Это еще раз доказывает, что нужно научиться принимать себя такими, какие мы есть. Тогда и у других не возникнет вопросов. Листайте фотогалерею.