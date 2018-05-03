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Звезды, которым отказывали из-за внешности
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Звезды, которым отказывали из-за внешности 

Peopletalk 10 часов назад
Они не стали ничего менять в своей внешности и добились успеха.
1/8  Кэт Деннингс. Однажды кастинг-директор сказал звезде сериала «Две девицы на мели» Кэт Деннингс, что ей нужно изменить все в своей внешности: грудь, зубы, фигуру и даже тон кожи! Но она не стала слушать критика и превратила свои пышные формы и бледный цвет лица в достоинства. Сейчас она зарабатывает миллионы.
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2/8  Мерил Стрип. Сложно представить, что актрису могли не принять в Голливуде. Но когда она прослушивалась на роль в фильме «Кинг-Конг», продюсер сказал кастинг-директору на итальянском: «Почему ты привел мне эту уродину?» Стрип, знавшая язык, ответила: «Простите, что я так уродлива для вашего фильма». И ушла. Сейчас у нее три «Оскара», девять «Золотых глобусов» и миллионные гонорары.
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3/8  Кеша. Она попала под раздачу, когда была уже известной певицей. Девушка всю жизнь страдала от нестабильного веса, и однажды ее директор заявил: «Если ты не похудеешь, то больше ничего не добьешься». В итоге певица заработала расстройство пищевого поведения. Долгие месяцы реабилитации, и как итог: сейчас она чувствует себя прекрасно и готовится к возвращению на сцену.
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4/8  Бенедикт Камбербэтч. Не только женщины подвергаются критике из-за несовершенств внешности. Оказывается, Бенедикт мог не получить роль Шерлока в одноименном сериале на BBC. Руководство телеканала заявило продюсерам сериала: «Вы обещали нам сексуального Шерлока Холмса. Не его». К счастью, продюсеры отстояли кандидатуру Камбербэтча – без него «Шерлок» был бы уже не таким.
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5/8  Крисси Тейген. Даже эту красавицу не обошли стороной злые комментарии. В начале своей карьеры Тейген приехала на кастинг в рекламную кампанию Forever 21. Фотографии со съемки отправили в модельное агентство, в котором тогда была подписана Крисси. Менеджеры немедленно ей позвонили и заставили уйти: звезда была «слишком толстой».
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6/8  Лина Данем. Когда на экраны вышла первая серия сериала «Девочки» с Линой Данем в главной роли, многие сочли его нереалистичным. Слишком сексуальные парни встречались с очень непривлекательными девушками. А героиня Лины вообще дико раздражала: зрители утверждали, что в реальной жизни на девушку, которая выглядит и ведет себя как Ханна, никто не обратил бы внимания.
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7/8  Дженнифер Лоуренс. После выхода на широкие экраны первой части «Голодных игр» многие говорили, что Джен не выглядит «достаточно голодной», намекая на ее фигуру. Лоуренс на пересуды было наплевать – она продолжила сниматься в кино и не обращала внимание на критиков. Как итог: самые популярные и кассовые фильмы и даже «Оскар» за роль в «Мой парень – псих».
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8/8  Бритни Спирс в 2007 году попала в, кажется, самый позорный список: топ самых несексуальных женщин, по версии журнала Maxim. Журналисты припомнили Бритни неудавшийся брак, скандальный развод и двоих детей, а еще и несовершенства фигуры. Прошло девять лет – Бритни наслаждается романом с молодым бойфрендом, хвастается шикарным телом и воспитывает двоих детей.
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Голливуд задал определенные стандарты красоты еще 100 лет назад, так что многие наши любимые актеры и актрисы худели, толстели, изменяли форму носа и увеличивали грудь ради роли мечты. Но есть и исключения.
Рассказываем о звездах Голливуда, которые не стали ничего менять в своей внешности и добились огромного успеха, хотя все говорили им, что у них ничего не получится. Это еще раз доказывает, что нужно научиться принимать себя такими, какие мы есть. Тогда и у других не возникнет вопросов. Листайте фотогалерею.
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