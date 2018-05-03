Рудковская не знает, что делать с локонами сына 

Тот случай когда мама забыла поднять рычаг 🙈 и ещё голосуем обрезать мои белокурые локоны или оставить?) 🖐🏻

Публикация от Гном Гномыч (А. Плющенко) (@gnomgnomych) 2 Май 2018 в 4:57 PDT