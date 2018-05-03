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Рудковская не знает, что делать с локонами сына
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Рудковская не знает, что делать с локонами сына 

Рамблер 10 часов назад
Фото: @gnomgnomych
Когда мама — продюсер, привыкать к публичности приходиться с детства.
Яна Рудковская активно ведет не только свою страницу в Instagram, но и своего сына.
Так, на днях заботливая мама опубликовала видео и обратилась к подписчикам.
Рудковская предлагает поклонникам проголосовать за или против стрижки.
Мнения разделились примерно поровну:
"Волосы не зубы. Вырастут"
"Конечно, подстричь парня"
"Оставить! Я с первого взгляда в эти локоны влюбилась! Они шикарны!"
"Оставить! С локонами, как маленький Евгений"
Среди прочих прозвучали также предложения сделать новую стрижку папе — фигуристу Евгению Плющенко, и перестать наконец называть взрослого мальчика гномом.
Женский форум10
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