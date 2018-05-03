Дефекты внешности звезд кино 

Признайтесь, хотя бы раз в жизни, глядя на экран или на обложку журнала, вы, вздыхая, мечтали о том, чтобы иметь губы как у одной знаменитой актрисы или точеный носик, как у другой. Или идеальную фигуру, которой обладают практически все богини голливудского Олимпа…
Но в мире нет ничего идеального. И даже самые безукоризненные, казалось бы, люди обладают пусть незначительными, но недостатками.
Некоторые популярные актёры и актрисы сделали особенности своей внешности своеобразной «фишкой», другие же тщательно их скрывают. Расскажем о звёздах, чьи изъяны вас удивят.