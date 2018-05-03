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Дефекты внешности звезд кино
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Дефекты внешности звезд кино 

Anews 9 часов назад
Рассказываем о знаменитостях, чьи изъяны вас удивят.
1/11  Холли Берри. Любуясь длинными и стройными ногами Холли Берри, поклонники зачастую упускают немаловажную деталь: ступни актрисы украшают не пять, а шесть пальцев. Подобная особенность называется полидактией и по статистике встречается у одного младенца из 5000. Интересно, не мешает ли ей лишний палец выбирать обувь?
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2/11  Эштон Кутчер. Актёр Эштон Кутчер обладает другим изъяном — синдактилией. Проще говоря, у него частично срослись между собой два пальца на ногах. «Это встречается чаще, чем вы думаете», — рассказывает Эштон про свою особенность, с готовностью демонстрируя её на телешоу.
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3/11  Ритик Рошан. Актёр индийского кино Ритик Рошан может похвастаться куда более редким дефектом: у него на правой руке два больших пальца!
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4/11  Меган Фокс. У сексуальной звезды «Трансформеров» (Transformers) Меган Фокс тоже не всё в порядке с большими пальцами рук: она страдает от брахидактилии, иначе именуемой короткопалостью. В случае с Меган это выражается в слишком коротких больших пальцах с деформированными ногтями.
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5/11  Дензел Вашингтон. А вот у Дензела Вашингтона проблемы с пальцем не врождённые, а приобретённые. В юности он повредил мизинец на правой руке, играя в баскетбол, и решил не обращаться ко врачу — мол, само заживёт. Теперь этот палец оттопыривается под неестественным углом.
Фото:
6/11  Мэттью Перри. У Мэттью Перри, которого мы помним и любим как Чендлера из «Друзей» (Friends), и вовсе отсутствует фаланга среднего пальца правой руки. Актёр рассказывал, что потерял кусок пальца ещё в детстве, крайне неудачно защемив его дверью машины.
Фото:
7/11  Марк Уолберг. В следующий раз, когда будете смотреть фильм, в котором Марк Уолберг щеголяет голым торсом, присмотритесь повнимательнее. То пятнышко на его груди — это не родина, это третий сосок.
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8/11  Форест Уитакер. Форест Уитакер страдает от амблиопии, иначе именуемой «синдромом ленивого глаза». Мышцы его левого глаза ослаблены, из-за чего веко открывается не полностью.
Фото:
9/11  Пэрис Хилтон. Также от амблиопии страдает светская львица (и немного актриса) Пэрис Хилтон, которая старается выдать свой недуг за игривый прищур. Предполагают, что Пэрис заработала этот изъян из-за слишком долгого ношения контактных линз или вследствие неудачной операции.
Фото:
10/11  Кейт Босворт. Куда более изящной особенностью обладает актриса Кейт Босврот: у неё гетерохромия — то есть, её глаза разного цвета.
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11/11  Каролина Куркова. Чешская модель Каролина Куркова, снявшаяся в сериалах «Чак» и «В поле зрения», не имеет пупка. Каролина работает ангелом Victoria’s Secret, и люди часто видят её в нижнем белье. Поэтому на фотографиях модели обычно подрисовывают пупок, и даже перед выходом на подиум гримёры стараются изобразить нечто похожее на него у Каролины на животе.
Фото:
Признайтесь, хотя бы раз в жизни, глядя на экран или на обложку журнала, вы, вздыхая, мечтали о том, чтобы иметь губы как у одной знаменитой актрисы или точеный носик, как у другой. Или идеальную фигуру, которой обладают практически все богини голливудского Олимпа…
Но в мире нет ничего идеального. И даже самые безукоризненные, казалось бы, люди обладают пусть незначительными, но недостатками.
Некоторые популярные актёры и актрисы сделали особенности своей внешности своеобразной «фишкой», другие же тщательно их скрывают. Расскажем о звёздах, чьи изъяны вас удивят.
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