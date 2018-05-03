Дефекты внешности звезд кино

Каролина Куркова. Чешская модель Каролина Куркова, снявшаяся в сериалах «Чак» и «В поле зрения», не имеет пупка. Каролина работает ангелом Victoria’s Secret, и люди часто видят её в нижнем белье. Поэтому на фотографиях модели обычно подрисовывают пупок, и даже перед выходом на подиум гримёры стараются изобразить нечто похожее на него у Каролины на животе.

11/11 Каролина Куркова. Чешская модель Каролина Куркова, снявшаяся в сериалах «Чак» и «В поле зрения», не имеет пупка. Каролина работает ангелом Victoria’s Secret, и люди часто видят её в нижнем белье. Поэтому на фотографиях модели обычно подрисовывают пупок, и даже перед выходом на подиум гримёры стараются изобразить нечто похожее на него у Каролины на животе.

Кейт Босворт. Куда более изящной особенностью обладает актриса Кейт Босврот: у неё гетерохромия — то есть, её глаза разного цвета.

10/11 Кейт Босворт. Куда более изящной особенностью обладает актриса Кейт Босврот: у неё гетерохромия — то есть, её глаза разного цвета.

Пэрис Хилтон. Также от амблиопии страдает светская львица (и немного актриса) Пэрис Хилтон, которая старается выдать свой недуг за игривый прищур. Предполагают, что Пэрис заработала этот изъян из-за слишком долгого ношения контактных линз или вследствие неудачной операции.

9/11 Пэрис Хилтон. Также от амблиопии страдает светская львица (и немного актриса) Пэрис Хилтон, которая старается выдать свой недуг за игривый прищур. Предполагают, что Пэрис заработала этот изъян из-за слишком долгого ношения контактных линз или вследствие неудачной операции.

Форест Уитакер. Форест Уитакер страдает от амблиопии, иначе именуемой «синдромом ленивого глаза». Мышцы его левого глаза ослаблены, из-за чего веко открывается не полностью.

8/11 Форест Уитакер. Форест Уитакер страдает от амблиопии, иначе именуемой «синдромом ленивого глаза». Мышцы его левого глаза ослаблены, из-за чего веко открывается не полностью.

Марк Уолберг. В следующий раз, когда будете смотреть фильм, в котором Марк Уолберг щеголяет голым торсом, присмотритесь повнимательнее. То пятнышко на его груди — это не родина, это третий сосок.

7/11 Марк Уолберг. В следующий раз, когда будете смотреть фильм, в котором Марк Уолберг щеголяет голым торсом, присмотритесь повнимательнее. То пятнышко на его груди — это не родина, это третий сосок.

Мэттью Перри. У Мэттью Перри, которого мы помним и любим как Чендлера из «Друзей» (Friends), и вовсе отсутствует фаланга среднего пальца правой руки. Актёр рассказывал, что потерял кусок пальца ещё в детстве, крайне неудачно защемив его дверью машины.

6/11 Мэттью Перри. У Мэттью Перри, которого мы помним и любим как Чендлера из «Друзей» (Friends), и вовсе отсутствует фаланга среднего пальца правой руки. Актёр рассказывал, что потерял кусок пальца ещё в детстве, крайне неудачно защемив его дверью машины.

Дензел Вашингтон. А вот у Дензела Вашингтона проблемы с пальцем не врождённые, а приобретённые. В юности он повредил мизинец на правой руке, играя в баскетбол, и решил не обращаться ко врачу — мол, само заживёт. Теперь этот палец оттопыривается под неестественным углом.

5/11 Дензел Вашингтон. А вот у Дензела Вашингтона проблемы с пальцем не врождённые, а приобретённые. В юности он повредил мизинец на правой руке, играя в баскетбол, и решил не обращаться ко врачу — мол, само заживёт. Теперь этот палец оттопыривается под неестественным углом.

Меган Фокс. У сексуальной звезды «Трансформеров» (Transformers) Меган Фокс тоже не всё в порядке с большими пальцами рук: она страдает от брахидактилии, иначе именуемой короткопалостью. В случае с Меган это выражается в слишком коротких больших пальцах с деформированными ногтями.

4/11 Меган Фокс. У сексуальной звезды «Трансформеров» (Transformers) Меган Фокс тоже не всё в порядке с большими пальцами рук: она страдает от брахидактилии, иначе именуемой короткопалостью. В случае с Меган это выражается в слишком коротких больших пальцах с деформированными ногтями.

Ритик Рошан. Актёр индийского кино Ритик Рошан может похвастаться куда более редким дефектом: у него на правой руке два больших пальца!

3/11 Ритик Рошан. Актёр индийского кино Ритик Рошан может похвастаться куда более редким дефектом: у него на правой руке два больших пальца!

Эштон Кутчер. Актёр Эштон Кутчер обладает другим изъяном — синдактилией. Проще говоря, у него частично срослись между собой два пальца на ногах. «Это встречается чаще, чем вы думаете», — рассказывает Эштон про свою особенность, с готовностью демонстрируя её на телешоу.

2/11 Эштон Кутчер. Актёр Эштон Кутчер обладает другим изъяном — синдактилией. Проще говоря, у него частично срослись между собой два пальца на ногах. «Это встречается чаще, чем вы думаете», — рассказывает Эштон про свою особенность, с готовностью демонстрируя её на телешоу.

Холли Берри. Любуясь длинными и стройными ногами Холли Берри, поклонники зачастую упускают немаловажную деталь: ступни актрисы украшают не пять, а шесть пальцев. Подобная особенность называется полидактией и по статистике встречается у одного младенца из 5000. Интересно, не мешает ли ей лишний палец выбирать обувь?

1/11 Холли Берри. Любуясь длинными и стройными ногами Холли Берри, поклонники зачастую упускают немаловажную деталь: ступни актрисы украшают не пять, а шесть пальцев. Подобная особенность называется полидактией и по статистике встречается у одного младенца из 5000. Интересно, не мешает ли ей лишний палец выбирать обувь?

Признайтесь, хотя бы раз в жизни, глядя на экран или на обложку журнала, вы, вздыхая, мечтали о том, чтобы иметь губы как у одной знаменитой актрисы или точеный носик, как у другой. Или идеальную фигуру, которой обладают практически все богини голливудского Олимпа…

Но в мире нет ничего идеального. И даже самые безукоризненные, казалось бы, люди обладают пусть незначительными, но недостатками.

Некоторые популярные актёры и актрисы сделали особенности своей внешности своеобразной «фишкой», другие же тщательно их скрывают. Расскажем о звёздах, чьи изъяны вас удивят.