Жизнь и смерть самой уродливой женщины в мире

Трагическая история самой уродливой женщины в мире

20 декабря 1874 года в Англии, в Лондлне, родилась девочка, которой было суждено стать самой уродливой женщиной в мире. Этот уничижительный «титул» Мари Энн Вебстер получила за то, что страдала от акромегалии. Акромегалия — это заболевание, которое приводит к увеличению кистей, стоп и лицевых костей. И с течением времени ситуация лишь ухудшается.

Женщина появилась на свет в семье простого рабочего, она была одним из восьмерых детей, а потому с самого начала ей предрекали тяжелую и не очень счастливую жизнь. Позднее она стала медсестрой. В 1903 году ей, казалось бы, улыбнулась удача — она вышла замуж за торговца зеленью Томаса Бевана и даже родила ему четверых детей. Но счастье длилось недолго: спустя несколько лет Томас внезапно умер, оставив ее с малышами на руках без возможности их прокормить.

Архивное фото

Чтобы найти средства для существования, Мари Энн попробовала принять участие в конкурсе «Самая домашняя женщина», но не выиграла, а потому от отчаяния решилась на унизительный шаг — стала участницей соревнования на самую уродливую внешность. Болезнь стала уродовать Мари Энн вскоре после замужества. Вместе с ней пришли головные боли и сильные боли в мышцах, а кроме того, несчастная стала терять зрение. Объявление, призывавшее принять участие в конкурсе, было размещено Клодом Бартрамом, который был европейским агентом американского цирка, Барнума и Бейли. Бартраму его наниматели дали задание найти «новых уродов», но ему это не удалось, и он решился дать объявление в газету…

Мэри Энн сделала первую в своей жизни фотографию, и на этот раз ее ждала победа. После этого женщина стала в буквальном смысле торговать лицом. Она выставляла свои несовершенные черты на всеобщее обозрение, и этим зарабатывала на жизнь. Впрочем, выступления на публику давались женщине с трудом. С самого начала она была против того, чтобы работать «уродом», кроме того, ее страшила разлука с детьми. Но Бартрам уговорил ее, пообещав хороший гонорар и обеспеченную жизнь ее малышам. Она долго колебалась, но в конце концов взошла на борт корабля, который увез ее в Америку.

Прибытие Мэри Энн вызвало сенсацию — все газеты писали о том, что к ним приехала «самая уродливая женщина в мире».

Специфическая внешность женщины заинтересовала некого Сэма Гумперца, который позволил ей появляться во фрик-шоу на Кони-Айленд в качестве урода — на потеху публики. Именно в его шоу Мари-Энн провела большую часть жизни после смерти мужа.

В конце жизни женщина демонстрировала себя на Всемирной выставке в рамках шоу-программы цирка братьев Ринглингов.

Напомним, что цирки уродов существовали в Америке вплоть до середины 60-х годов прошлого века. И до 20-х годов это было очень прибыльное дело не только для владельцев шоу, но и для его «экспонатов».

Мэри Энн с детьми / Архивное фото

Какое-то время Мэри-Энн и впрямь зарабатывала неплохие деньги, которые могла отсылать своим детям, помещенным на время ее отсутствия в интернат. Но долго находиться без своих малюток она не смогла, а потому вместе с бродячей ярмаркой вернулась в Англию. Там она неудачно инвестировала деньги в различные проекты, прогорела и начала пить. Мари Энн умерла в возрасте 59 лет в 1933 году, газеты написали, что «от разбитого сердца». На момент смерти она весила 76 кг, ее рост составлял 170 см, что для людей с акромегалией не так уж много.