Меган Маркл пойдет замуж в платье за 8,5 миллионов

Британские СМИ сообщили, в каком свадебном платье появится невеста принца Гарри — канадская актриса Меган Маркл. По информации, представленной инсайдерами, мисс Маркл выбрала дизайнерский дуэт Ralph&Russo для создания эксклюзивного наряда.

Источники сообщили, что наряд стоимостью 8,5 миллионов рублей (£100000) был частным образом оплачен родителями жениха.

Как будет выглядеть платье, в котором Меган Маркл появится на венчании в часовне Святого Георгия, держится в строгой тайне. Известно лишь, что оно сшито вручную и щедро расшито бисером. Источник уточнил, что на создание подвенечного наряда мисс Маркл были потрачены сотни часов.