Меган Маркл пойдет замуж в платье за 8,5 миллионов 

Британские СМИ сообщили, в каком свадебном платье появится невеста принца Гарри — канадская актриса Меган Маркл. По информации, представленной инсайдерами, мисс Маркл выбрала дизайнерский дуэт Ralph&Russo для создания эксклюзивного наряда.
Источники сообщили, что наряд стоимостью 8,5 миллионов рублей (£100000) был частным образом оплачен родителями жениха.
Как будет выглядеть платье, в котором Меган Маркл появится на венчании в часовне Святого Георгия, держится в строгой тайне. Известно лишь, что оно сшито вручную и щедро расшито бисером. Источник уточнил, что на создание подвенечного наряда мисс Маркл были потрачены сотни часов.
До главной свадьбы года осталось всего две недели. 19 мая в Виндзорском замке состоится церемония бракосочетания принца Гарри и Меган Маркл. Daily Mail отмечает, что супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон, 23 апреля ставшая мамой в третий раз, обязательно будет присутствовать на празднике. А новорожденный принц Луи останется на попечении няни. Старшие дети Уильяма и его супруги по традиции будут нести цветы перед женихом и невестой.