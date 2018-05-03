Изменения Бузовой шокировали фанатов

Изменившуюся Бузову перепутали с мужчиной

32-летняя Ольга Бузова избавилась от волос и сделала новые брови.

Ольга Бузова продолжает эксперименты с внешностью. Свои длинные накладные локоны она сменила на строгое каре. «OB baby welcome back! Freedom! Я не отдыхаю на майских, пусть хоть волосики отдохнут, да? Бровки только покрасила) они подсмоются», — пояснила она под видео.

Филиппа Киркорова . Темные брови удивили подписчиков артистки. Кто-то сравнил ее с рэпером Face, кто-то указал на сходство с Леонидом Брежневым , кто-то — увидел в любимице

Фанаты спорят, какая длина волос Ольге подходит больше. «Ну явно с короткой стрижкой лучше!», «Оставляй короткие, так круче!», «Нет верни длинные», «Так гораздо лучше. Прическа. Но брови ужасные», — пишут они.