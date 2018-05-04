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Джонни Депп принуждал охранников возиться с детьми
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Джонни Депп принуждал охранников возиться с детьми 

Рамблер 2 часа назад
Актёр Джонни Депп, имеющий неоднозначную репутацию, влип в очередной скандал. Телохранители Деппа подали на него в суд, утверждая, что он постоянно заставлял охранников совершать действия, превышающие их полномочия. Секьюрити рассказали, что Джонни заставлял их водить машину, в которой он транспортировал наркотики, наблюдать за не вполне вменяемыми членами его команды, а также заниматься с детьми. Также телохранители поведали, что они были вынуждены охранять артиста не только от внешних угроз, но и от него самого, например, сообщать Джонни, что на его лице остались следы от запрещённых веществ, которые он употреблял во время визитов в ночные увеселительные заведения. Ранее Джонни Депп был обвинен в рукоприкладстве. Такое заявление сделала его бывшая супруга Эмбер Хёрд, с которой он расстался в 2017 году.
Женский форум1
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