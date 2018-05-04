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Президент США станцевал с роботами
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Президент США станцевал с роботами 

Рамблер 36 минут назад
Сагу «Звёздные войны» обожают миллионы почитателей по всему миру. Первый эпизод космической эпопеи, снятый режиссёром Джорджем Лукасом, зрители увидели более 40 лет назад, в 1977 году, последний вышел в 2017, а выпуск очередной серии запланирован на 2019. Любовь к героям этой фантастической истории свойственна не только обычным людям, она не чужда даже крупным политикам. В Сети снова набирает популярность видеоролик, снятый ещё в 2016 году. В нём тогдашний президент Соединённых Штатов Америки вместе с супругой Мишель без стеснения танцует под зажигательную композицию Uptown Funk с роботом R2-D2 и имперскими штурмовиками.
Барак Обама — первый в истории США темнокожий президент. Он управлял страной 8 лет — с января 2009 года по январь 2017. В 2017 году на президентском посту его сменил Дональд Трамп.
Женский форум
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