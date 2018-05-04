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Секрет 72-летней певицы, которая выглядит на 40
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Секрет 72-летней певицы, которая выглядит на 40 

Anews 7 часов назад
Снимки популярной певицы из Турции шокируют многих пользователей социальных сетей. И неудивительно: Ажды Пеккан в свои 72 года выглядит просто потрясающе. Да-да вы правильно поняли — певица разменяла восьмой десяток и несмотря на это ее фигура и внешность остаются на высоте.
Не так давно Ажда опубликовала в своем инстаграм-аккаунте поразительное фото. На снимке женщина готовит ужин, однако подписчиков впечатлило не это. Леггинсы подчеркнули тело знаменитости которое, как оказалось, очень подтянутое.
По словам самой Ажды, ее фигура и внешность до сих пор привлекают внимание только потому, что она правильно питается, регулярно занимается спортом и следит за собой. Немаловажным фактором, как оказалось, является и то, что она ест много рыбы.
anews.com
Вероятно, на фото присутствует и ретушь, но согласитесь, даже без учета фигуры мало кто осмелится назвать Ажду бабушкой.
Тем не менее на "молодость" певицы значительно повлияла и пластическая хирургия. Сама исполнительница не скрывает, что неоднократно ложилась под нож хирурга. А в СМИ и вовсе заявляют, что женщину можно назвать рекордсменом по количеству процедур.
Год рождения Ажды — 1946, и удивляет то, что совсем недавно она решилась увеличить грудь, вставив импланты. Восьмой десяток не мешает этой даме набирать все больше популярности, ездить с турне по городам и облачаться в откровенные наряды.
anews.com
Недавно певица призналась, что намерена завести ребенка, ведь по ее словам, жизнь только начинается. Ажду вдохновила история уроженки Индии Далджиндер, которая родила в 70 лет естественным способом. Певица уже обратилась за консультацией к американским и индийским специалистам, отметив, что отступать от желания стать матерью не намерена. ​
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