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Ким Кардашьян планирует развестись с Канье Уэстом
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Ким Кардашьян планирует развестись с Канье Уэстом 

Журнал ОК! 7 часов назад
Фото: depositphotos.com
Пока Ким Кардашьян поддерживает Канье Уэста в своем Twitter, инсайдеры распространяют слухи о том, что в звездной семье на самом деле начались проблемы. Согласно одному из зарубежных изданий, пара оказалась на грани развода. Причиной тому стало нестабильное психическое состояние рэпера.
Ким ведет переговоры с адвокатом по поводу развода, а Канье ведет себя непредсказуемо. Все стало так плохо, что супруги стали спать в отдельных комнатах.
Источник также добавил, что Ким чувствует себя матерью-одиночкой, потому что ее муж озабочен только продвижением своего альбома.
Ким злится, что Канье будет путешествовать по миру в рамках промо-кампании, а ей придется остаться дома с тремя детьми. Она постоянно обвиняет его в эгоизме, однако Канье себя эгоистом не считает.
К слову, о проблемах в семье говорят и посты Канье Уэста в Twitter. В последнее время рэпер нарушает договоренности с Ким и защищает позицию, с которой его супруга не согласна. Так, рэпер опубликовал фото их дома, хотя Ким неоднократно просила его этого не делать. Более того, артист посвятил несколько постов Дональду Трампу, в которых рассказала о своем уважении к нему. Хотя Ким поддерживала на выборах Хиллари Клинтон.
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