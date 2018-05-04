Гибель 23-летней модели попала на видео

В апреле этого года американцев потрясла страшная история — небольшой частный самолёт, направлявшийся из Аризоны в Лас-Вегас, разбился, похоронив шестерых человек. Машина поднялась в воздух, но спустя 15 минут начала разваливаться: у самолёта отвалились крылья, после чего он моментально рухнул на поле для гольфа в штате Аризона. Все пассажиры погибли. Сразу после катастрофы стало известно, что на борту находились молодые люди в возрасте от 22 до 28 лет, в том числе известная инстаграм-модель Мэрайя Саншайн Куган. 23-летняя красавица намеревалась отдохнуть в Лас-Вегасе. В настоящий момент расследование причин крушения продолжается, но на днях в Сети опубликовали видео, запечатлевшее трагический момент. На кадрах видно, как самолёт загорелся и начал падать. Поклонники Куган скорбят и до сих пор оставляют комментарии на её странице в Инстаграме.