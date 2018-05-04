Простолюдинов не покормят на свадьбе Гарри и Меган

Простых гостей на свадьбе Гарри и Меган оставят без еды

На свою свадьбу принц Гарри и его избранница Меган Маркл пригласили 1,2 тысячи простых гостей. Но кормить их на торжестве не будут, им порекомендовали принести еду с собой, сообщает The Guardian

Гарри и Меган поручили своим лордам-наместникам отобрать непривилегированных гостей из разных слоев населения, которые смогли продемонстрировать графству свою готовность служить, а также показали свои лидерские качества.

Простые гости не смогут посмотреть на само таинство бракосочетания в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Зато увидят, как карета въезжает в замок и выезжает из него. Все приглашенные получили письмо с инструкциями, в котором отмечается, что церемония будет длиться около четырех часов, поэтому желающим перекусить стоит запастись едой и напитками, так как купить их на месте не получится.

Такие условия встретили резкую критику со стороны общественности. Но по данным издания The Independent, позже приглашенным пришло еще одно письмо, в котором сообщается, что еда и напитки все же будут на свадьбе. Просто в ограниченном количестве.