Анджелина Джоли рушит семью молодого актера

Слухи разрастаются на фоне съемок фильма "Малефисента-2". Джоли и Скрейн работают бок о бок, что видимо и приводит к сплетням.

Так, знакомый Джоли сообщил журналистам, что Анджелина всерьез заинтересовалась своим коллегой по фильму. "Анджелина считает Эда сексуальным и талантливым. Она все время ищет возможность пообщаться с ним в перерывах между съемками", — заявил анонимный источник порталу Сelebrityinsider.org.

По его словам, Энджи выбрала Эда, потому что он молод и великолепен, а также имеет идеальное телосложение. "Она также знает, что если о ее флирте с Эдом станет известно, это сведет Брэда с ума", — утверждает знакомый актрисы.

Отметим, что Скрейну 35 лет. Он живет со своей женой и сыном Марли в Лондоне. Наиболее известен по роли Даарио Нахариса в третьем сезоне телесериала "Игра престолов". Недавно британского актера утвердили главным злодеем в сиквеле "Малефисенты".