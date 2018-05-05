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Анджелина Джоли рушит семью молодого актера
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Анджелина Джоли рушит семью молодого актера 

Дни.ру 4 часа назад
Фото: Дни.ру
Анджелина Джоли после развода с Брэдом Питтом перестала говорить о своей личной жизни. Это порождает множество слухов. Звезде Голливуда приписывают все новые романы. На этот раз появилось сообщение, что Энджи влюблена в 35-летнего актера Эда Скрейна.
Слухи разрастаются на фоне съемок фильма "Малефисента-2". Джоли и Скрейн работают бок о бок, что видимо и приводит к сплетням.
Так, знакомый Джоли сообщил журналистам, что Анджелина всерьез заинтересовалась своим коллегой по фильму. "Анджелина считает Эда сексуальным и талантливым. Она все время ищет возможность пообщаться с ним в перерывах между съемками", — заявил анонимный источник порталу Сelebrityinsider.org.
По его словам, Энджи выбрала Эда, потому что он молод и великолепен, а также имеет идеальное телосложение. "Она также знает, что если о ее флирте с Эдом станет известно, это сведет Брэда с ума", — утверждает знакомый актрисы.
Отметим, что Скрейну 35 лет. Он живет со своей женой и сыном Марли в Лондоне. Наиболее известен по роли Даарио Нахариса в третьем сезоне телесериала "Игра престолов". Недавно британского актера утвердили главным злодеем в сиквеле "Малефисенты".
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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