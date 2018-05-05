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Летучая показала «персик» в красном бикини
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Летучая показала «персик» в красном бикини 

Рамблер 3 часа назад
Фото: @elenapegas
Телеведущая редко балует своих поклонников откровенными снимками в своем микроблоге. Елену привыкли видеть в весьма сдержанных, стильных нарядах. Но на отдыхе можно немножко и похулиганить.
Вероятно так решила Летучая, опубликовав на своей странице в Instagram весьма интересное фото в ярком купальнике.
На снимке бывшая «ревизорро» демонстрирует свою «пятую точку», стоя на краю бассейна.
Правда, оценить всю красоту звездных ягодиц поклонникам по этому фото весьма проблематично: их прикрывает сочный персик, который держит супруг телеведущей.
Забавный кадр подписчики Летучей оценили, назвав Елену «девушкой-персиком» и отметив оригинальность снимка.
Напомним, что сейчас телеведущая вместе с мужем Юрием Анашенковым отдыхает на берегу Индийского океана, выбрав для релаксации остров Маврикий.
Женский форум9
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