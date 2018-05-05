Летучая показала «персик» в красном бикини

Телеведущая редко балует своих поклонников откровенными снимками в своем микроблоге. Елену привыкли видеть в весьма сдержанных, стильных нарядах. Но на отдыхе можно немножко и похулиганить.

Вероятно так решила Летучая, опубликовав на своей странице в Instagram весьма интересное фото в ярком купальнике.

На снимке бывшая «ревизорро» демонстрирует свою «пятую точку», стоя на краю бассейна.

Правда, оценить всю красоту звездных ягодиц поклонникам по этому фото весьма проблематично: их прикрывает сочный персик, который держит супруг телеведущей.

Забавный кадр подписчики Летучей оценили, назвав Елену «девушкой-персиком» и отметив оригинальность снимка.

Напомним, что сейчас телеведущая вместе с мужем Юрием Анашенковым отдыхает на берегу Индийского океана, выбрав для релаксации остров Маврикий.