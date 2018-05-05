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Сын Пугачевой сел за руль
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Сын Пугачевой сел за руль 

Рамблер 2 часа назад
Фото: @alla_orfey
Примадонна не слишком часто делится с поклонниками фотографиями своих детей, да и снимки единственной внучки не частые «гости» в микроблоге певицы. Но сегодня Алла Борисовна выложила видео, на котором запечатлено, как проводят утро все трое.
Надо сказать, что Гарри и Лиза отлично ладят со своей (как бы это забавно ни звучало) племянницей Клавдией. Разница в возрасте между детьми не так уж велика, поэтому им вполне интересно проводить время вместе.
Например, сегодня звездные наследники решили «примерить» на себя роли шофера (им стал, разумеется, Гарри) и требовательных пассажирок (эти образы отлично удались Лизе и Клавдии).
Кроме того Лиза еще и продемонстрировала свой талант певицы и поэта: девочка по просьбе мамы спела песенку, слова которой придумала в процессе исполнения.

С добрым утром. Все уже проснулись. #лизагарриклава

Публикация от  ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey)

Подписчики Пугачевой отметили артистичность девочки и мужественность ее брата и попросили почаще радовать фанатов такими милыми семейными видео.
Женский форум
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