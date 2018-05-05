Сын Пугачевой сел за руль

Примадонна не слишком часто делится с поклонниками фотографиями своих детей, да и снимки единственной внучки не частые «гости» в микроблоге певицы. Но сегодня Алла Борисовна выложила видео, на котором запечатлено, как проводят утро все трое.

Надо сказать, что Гарри и Лиза отлично ладят со своей (как бы это забавно ни звучало) племянницей Клавдией. Разница в возрасте между детьми не так уж велика, поэтому им вполне интересно проводить время вместе.

Например, сегодня звездные наследники решили «примерить» на себя роли шофера (им стал, разумеется, Гарри) и требовательных пассажирок (эти образы отлично удались Лизе и Клавдии).

Кроме того Лиза еще и продемонстрировала свой талант певицы и поэта: девочка по просьбе мамы спела песенку, слова которой придумала в процессе исполнения.

Подписчики Пугачевой отметили артистичность девочки и мужественность ее брата и попросили почаще радовать фанатов такими милыми семейными видео.