Звезды, после смерти которых еще кипят скандалы

Конечно, ушедшие из жизни звезды остаются в сердцах поклонников. Но некоторые из знаменитостей даже после смерти не могут обрести покой. Часто случается, что кончина известного человека порождает скандалы: его именем спекулируют СМИ, а родственники не могут поделить наследство.

Конечно, ушедшие из жизни звезды остаются в сердцах поклонников. Но некоторые из знаменитостей даже после смерти не могут обрести покой. Часто случается, что кончина известного человека порождает скандалы: его именем спекулируют СМИ, а родственники не могут поделить наследство.

Людмила Гурченко

После смерти артистки случился серьезный конфликт между ее дочерью Марией и мужем Сергеем. Они никак не могли поделить трехкомнатную квартиру в элитном московском районе и загородный особняк. Пара не стеснялась ругаться даже под прицелом телекамер — никто не хотел уступать недвижимость. По итогу квартира отошла к Сенину, а особняк достался Марии.

Наталья Кустинская

В возрасте 74 лет скончалась красавица советского кинематографа. Последние годы актриса провела в одиночестве — ее почти никто не навещал. Зато после смерти собралась многочисленная родня и стали решать, кому достанется квартира в центре Москвы. В борьбе за недвижимость участвовало 7 семей. Всех родственников настолько увлекла дележка наследства, что они даже забыли поставить Наталье памятник.

Хит Леджер

Актера нашли мертвым в его квартире — причиной смерти стала передозировка препаратами. После похорон СМИ начали публиковать фото, на которых Леджер якобы употребляет наркотики. О зависимости актера говорило все больше людей, хотя родственники и друзья это отрицали. Несмотря на огромное количество скандалов вокруг его имени, через год после кончины Хита посмертно наградили "Оскаром" за его роль Джокера.

Жанна Фриске

В 2015 году Жанна Фриске скончалась от неоперабельной опухоли мозга, оставив после себя сына Платона. В течение последующих лет в прессе все чаще вспыхивали конфликты вокруг ее имени, связанные с наследством, ссорой Шепелева и родителей Жанны, а также обвинениями родителей в махинациях с деньгами благотворительного фонда.

Эми Уайнхаус

Певица ушла из жизни в 2011 году, не оставив завещания. Все имущество Эми было передано родителям. Настоящий скандал разгорелся тогда, когда отец певицы выставил платье Уайнхаус на аукцион. Фанаты негодовали от такого поступка, но Митчелла это не смутило.

Людмила Зыкина

У певицы, скончавшейся в 2009 году, детей не было, а завещания она не оставила. После нее осталась не только квартира на Кольтенической, которую оценили в 500 тысяч долларов, но и солидная коллекция украшений и драгоценностей, стоимостью в 7 миллионов долларов. В борьбу за наследство вступили племянники, один из которых похитил драгоценности, продал квартиру и пропал. Его родственники подали в суд и через время вор был найден, но часть денег ему пришлось выплатить.