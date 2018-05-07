52-летняя Салтыкова восхитила фигурой в бикини

Популярная певица 1990-х годов Ирина Салтыкова , прославившаяся на всю страну хитом про голубые глазки и неземные ласки, накануне отметила день рождения. Блондинке исполнилось 52 года, но, глядя на ее стройную фигуру, в это невозможно поверить. По традиции, день рождения певица провела на море, откуда поделилась соблазнительной фотографией.

«Дочка застала врасплох…)))!»

— написала Ирина под снимком в белоснежном бикини.

@irinasaltykova_official

«Невероятно— великолепный расплох получился у талантливой во всём дочери!», «Тело молодой девушки!👍», «Ну, разве скажешь, что вам… Ну, вы сами знаете сколько лет))) Идеально!)», «Ирина! Вы очаровательны! Вашей фигуре можно позавидовать…», «Фигура лучше, чем у многих в 20-30 лет!», «Скорее всего кто-то нашел колодец молодости», «Ирина— Вы шикарна! Фигура, нет слов, настоящая, непохожая на всех этих бабенок на одно лицо, приятно видеть красивую естественную девушку! Вот с кого надо брать пример, в любом возрасте вы будете шикарны!» — подписчики осыпали именинницу комплиментами.