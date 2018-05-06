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Голубкина рассказала правду о разводе
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Голубкина рассказала правду о разводе 

Рамблер 6 часов назад
Ведущий Андрей Малахов славится своим умением вытягивать из гостей откровенную информацию, даже если те не слишком любят об этом говорить.
Так произошло и с Марией Голубкиной. Андрей вывел ее на разговор о разводе с Николаем Фоменко. Вместе пара была чуть более десяти лет, а в 2008 году они расторгли свои отношения. У них осталось двое общих детей — сын и дочь.
О своем разводе звезды объявили в эфире на радио, как говорит Мария, боясь, что их опередят с этой новостью другие журналисты. Однако за такой поступок в эфире, Мария была уволена с радиостанции и вернулась лишь спустя несколько лет.
Женский форум5
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