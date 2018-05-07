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Обнаженная и в грязи: Толкалина показала фото
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Обнаженная и в грязи: Толкалина показала фото 

WMJ.ru 3 часа назад
Фото: WMJ.ru
40-летняя актриса продемонстрировала, что легко может составить конкуренцию 37-летней звезде реалити Ким Кардашьян.
Ким Кардашьян на днях опубликовала снимок, на котором она изображенная полностью голой и покрыта глиной. «Мы сделали слепок моего тела, чтобы изготовить флакон для духов», — пояснила звезда реалити.
Любовь Толкалина тоже решила, что ей нечего скрывать, и поделилась с фолловерами снимком, на котором позирует обнаженной в душе. Тело актрисы покрывает только лечебная грязь…
"Судьба закинула нас на три дня прямо в грязь! Мы в Абано термах… а уникальном месте))) буду рассказывать поступательно… а сегодня вот так…"
— подписала она смелый кадр.
@tolkalinaliuba
Конечно, фото взбудоражило поклонников Толкалиной. «Смыть бы мне эту грязь», «Фигура!», «Смело однако!», «Любаша, вы как ребёнок, и вам это идёт!», «Попка что надо», «Люба, Люба любовь…», «Потрясно», «Красавица, она и в грязи красавица!», «Люба, какая же Вы стройняшка! Молодец!», «Смелая красотка», «Люба, вы росой и пыльцой наверно питаетесь, такая стройная!», «Красоту ничем не испортишь», «Ой какая вы хорошенькая в грязи!».
А чья фигура тебе нравится больше?
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