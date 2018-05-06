Ещё
Шура станет отцом двойни
Далее:
Читайте также:
Ещё

Шура станет отцом двойни 

Рамблер 1 час назад
Фото: Instagram
Шура, переживший алкогольную и наркотическую зависимости и страшный диагноз — онкология, рассказал о своих самых больших желаниях.
Эпатажный певец откровенно поделился своими мечтами о детях. В студии одной из телепередач он уже встретился с потенциальной суррогатной матерью своих будущих детей. Шура отметил, что хочет иметь двоих детей — близнецов. Их он мечтает растить в загородном доме с большой лужайкой.
Певец подчеркнул, что прошел необходимые обследования в клинике.
Услуги суррогатной матери обойдутся приблизительно в 25 тысяч рублей в месяц во время беременности женщины и 800 тысяч рублей после родов.
Женский форум6
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: мы знаем, что с вами не так
Как погубили женщину с самыми большими ягодицами30
Простой тест покажет, насколько вы умны17
Летучая показала «персик» в красном бикини32
Женщина-трансгендер встречалась с 2000 мужчинами26
Видео
00:34
Бабкина показала фото в купальнике
Звёзды
12:27
Здоровые продукты, которые на самом деле вредны
Еда
03:00
Голубкина рассказала правду о разводе
Звёзды
00:59
Изменения Бузовой шокировали фанатов
Звёзды Шоу-бизнес
00:30
Гибель 23-летней модели попала на видео
Звёзды
10:45
Объяснили, почему люди болтают и ходят во сне
Психология
00:37
Простолюдинов не покормят на свадьбе Гарри и Меган
Звёзды
07:05
Простой тест покажет, насколько вы умны
Психология
00:42
Президент США станцевал с роботами
Звёзды
04:55
Фрукты, которые поражают неслыханной ценой
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение