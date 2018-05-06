Шура станет отцом двойни

Шура, переживший алкогольную и наркотическую зависимости и страшный диагноз — онкология, рассказал о своих самых больших желаниях.

Эпатажный певец откровенно поделился своими мечтами о детях. В студии одной из телепередач он уже встретился с потенциальной суррогатной матерью своих будущих детей. Шура отметил, что хочет иметь двоих детей — близнецов. Их он мечтает растить в загородном доме с большой лужайкой.

Певец подчеркнул, что прошел необходимые обследования в клинике.

Услуги суррогатной матери обойдутся приблизительно в 25 тысяч рублей в месяц во время беременности женщины и 800 тысяч рублей после родов.