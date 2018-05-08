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Внезапно: у Илона Маска новый роман
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Внезапно: у Илона Маска новый роман 

Peopletalk 1 час назад
Фото: globallookpress
На Бал Института костюма Met Gala сегодня пришли все. И даже Илон Маск. И даже не один. Только вчера зарубежные СМИ заговорили о том, что генеральный директор компании SpaceX встречается с Тайлер Хейни, основательницей бренда одежды для активного отдыха Outdoor Voices.
peopletalk
Но сегодня стало известно, что Илон встречается не с Тайлер, а с канадской певицей Граймс, с которой и пришел на Met Gala. Говорят, Илон познакомился с Клер в Twitter в этом апреле, и роман закрутился очень быстро.
Gettyimages
Кстати, на Met Gala пришла и бывшая возлюбленная Илона — актриса Эмбер Херд. Обошлось без скандалов — они все-таки остались друзьями.
В 2012-м Клер (настоящее имя артистки) возглавила список «самых интересных исполнителей года» по версии журнала New Musical Express, а в этом году обещала выпустить новый альбом.
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