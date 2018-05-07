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Виктория Боня удивила асиметричной грудью
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Виктория Боня удивила асиметричной грудью 

WDay.ru 4 часа назад
Звезда наконец-то восстановила свой аккаунт в Instagram. И первым же постом буквально шокировала подписчиков.
В конце апреля шесть миллионов фолловеров Виктории Бони были неприятно удивлены: аккаунт их любимицы однажды с утра оказался заблокирован. Кто-то стал выдвигать версии, что Виктория сама удалила аккаунт из-за хейтеров, кто-то решил, что ее страничку заблокировали из-за рекламы. Сама же Боня пожаловалась, что ее взломали хакеры. Но сегодня звезда соцсетей наконец-то смогла восстановить свой популярный аккаунт. «Рады меня видеть? Я вернулась», — написала она своим поклонникам.

I’m back! #happy to see me? Рады меня видеть? Я вернулась!

Публикация от  Victoria Bonya (@victoriabonya)

Напомним, страничку в популярной соцсети Виктория завела сразу после рождения дочки, в 2012 году. И за прошедшие годы заслужила звание по-настоящему популярного блогера. Сейчас же кроме признаний в том, что фанаты очень скучали по красавице, Боня получила и порцию критики. Дело в том, что для того, чтоб поприветствовать подписчиков, она выбрала не слишком удачный наряд — тесную майку, под которую забыла надеть белье. Да и ракурс можно было найти получше. Шикарная грудь Виктории как будто «поплыла», и разумеется, фолловеры сразу обратили на это внимание. Некоторые даже решили, что Боня сделала неудачную пластику, и именно с этим было связано ее двухнедельное отсутствие в Сети.
Между прочим, телеведущую и модель уже не раз уличали в пластике груди и лица. Хотя сама девушка все отрицает, но еще несколько лет назад стало известно, что над ее красотой поработали не только природа, но и ловкие руки хирурга.
Кстати, самая частая проблема, которая портит грудь и делает ее весьма непрезентабельной, — именно импланты. Хоть многие и думают, что после операции их бюст будет роскошным, но они ошибаются. Да, конечно, первые 3−5 лет так оно и будет, но после грудь все равно будет обвисать. Однако обвисшая — это еще полбеды. Самым страшным и странным может быть то, что груди сделаются разного размера. Причиной могут стать как непрофессиональное вмешательство хирурга, так и нарушение режима в восстановительном периоде. А если имплантат был не самого лучшего качества, то в случае чрезмерных тренировок в спортзале или же в результате травм может произойти разрыв.
Многие звезды не могут похвастаться идеальным бюстом в силу когда-то сделанных операций. Например, Тара Рид в одно время уж слишком увлеклась пластикой и, как следствие, получила одну грудь относительно нормальную, а вторую — свисающую до пупка. Виктория Бекхэм в прошлом тоже не раз вставляла импланты, но потом одумалась и отказалась от них. А ее собственная грудь выглядит как у подростка, когда бюст только формируется. Мы собрали фото звезд с некрасивой грудью в одной галерее.
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