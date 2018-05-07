Эшли Грэм в латексном платье сверкнула целлюлитом

Похоже, самой известной плюс-сайз модели фитнес уже не помогает.

Совсем недавно 30-летняя Эшли Грэм показывала в своем микроблоге, как качает ягодицы и бедра, чтобы те стали более упругими. Девушка не понаслышке знает, что такое потеть в тренажерном зале, и делает это регулярно. Но, по всей видимости, ей это не слишком помогает. На выходных Эшли появилась на вечеринке Harry Josh Met Gala в Нью-Йорке.

Звезда выбрала для мероприятия короткое обтягивающее платье темно-стального цвета. И явно промахнулась с нарядом, показав «апельсиновую корку» на ногах тысячам поклонников. При этом Грэм совершенно не стеснялась своего вида. Она с удовольствием позировала фотографам, и ее не смущало даже то, что она с трудом балансировала на очень высоких шпильках.

Да, модель любит выставлять напоказ свои формы. Может быть, ей не дают покоя лавры Ким Кардашьян , которая, как известно, обожает наряды из латекса? Ведь подобные туалеты Грэм выбирает не в первый раз.

На презентации Revlon Live Boldly в Нью-Йорке пышнотелая красотка тоже предстала в сексуальном бордовом платье из латекса. Наряд оказался очень эффектным: развратный туалет украшало глубокое декольте и внушительный разрез на подоле, обнаживший полные бедра звезды. А чуть позже с моделью случился казус на шоу бренда Brandon Maxwell. Для вечера Грэм выбрала белый комбинезон без бретелей, а чтобы подчеркнуть талию, дополнила его широким поясом-корсетом черного цвета, он и сыграл злую шутку. Пояс оказался явно маловат и сел так туго, что в подмышках модели появились некрасивые складки-крылышки. А грудь и вовсе начала покидать территорию комбинезона, будто спасалась бегством из этой ловушки.