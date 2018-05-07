Эшли Грэм в латексном платье сверкнула целлюлитом 

Похоже, самой известной плюс-сайз модели фитнес уже не помогает.
Совсем недавно 30-летняя Эшли Грэм показывала в своем микроблоге, как качает ягодицы и бедра, чтобы те стали более упругими. Девушка не понаслышке знает, что такое потеть в тренажерном зале, и делает это регулярно. Но, по всей видимости, ей это не слишком помогает. На выходных Эшли появилась на вечеринке Harry Josh Met Gala в Нью-Йорке.
Звезда выбрала для мероприятия короткое обтягивающее платье темно-стального цвета. И явно промахнулась с нарядом, показав «апельсиновую корку» на ногах тысячам поклонников. При этом Грэм совершенно не стеснялась своего вида. Она с удовольствием позировала фотографам, и ее не смущало даже то, что она с трудом балансировала на очень высоких шпильках.
Да, модель любит выставлять напоказ свои формы. Может быть, ей не дают покоя лавры Ким Кардашьян, которая, как известно, обожает наряды из латекса? Ведь подобные туалеты Грэм выбирает не в первый раз.
На презентации Revlon Live Boldly в Нью-Йорке пышнотелая красотка тоже предстала в сексуальном бордовом платье из латекса. Наряд оказался очень эффектным: развратный туалет украшало глубокое декольте и внушительный разрез на подоле, обнаживший полные бедра звезды. А чуть позже с моделью случился казус на шоу бренда Brandon Maxwell. Для вечера Грэм выбрала белый комбинезон без бретелей, а чтобы подчеркнуть талию, дополнила его широким поясом-корсетом черного цвета, он и сыграл злую шутку. Пояс оказался явно маловат и сел так туго, что в подмышках модели появились некрасивые складки-крылышки. А грудь и вовсе начала покидать территорию комбинезона, будто спасалась бегством из этой ловушки.