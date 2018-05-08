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Звезда «Секса в большом городе» усыновила ребенка
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Звезда «Секса в большом городе» усыновила второго ребенка 

Sunmag 3 часа назад
Фото: Sunmag
53-летняя Кристин Дэвис сыграла примерную жену и мать Шарлотту Йорк в сериале «Секс в большом городе», но сама никогда не была замужем. Однако больше всего актриса жалела не об этом, а о том, что так и не решилась родить ребенка. В итоге в 2011 году Кристин нашла компромисс, удочерив темнокожую девочку Джемму Роуз, которой сейчас уже семь лет. «Это то, чего я давно хотела. Мое желание исполнилось, и это еще прекраснее, чем я представляла. Я чувствую себя счастливой», — говорила тогда актриса. А теперь, как сообщил звездный журналист и актер Марк Малкин в Facebook, у Джеммы Роуз появился братик: Кристин решилась на второго ребенка.
О происхождении и имени малыша пока ничего не известно: представители актрисы пока никак не прокомментировали эту новость. Можно предположить, что Дэвис пока не до этого: в прошлый раз она была в ужасе от сложностей процедуры усыновления, через которые ей пришлось пройти. «Когда вы впервые забираете ребенка, вам говорят, что вы должны относиться к нему так, словно вы его няня, потому что родная мать может передумать и забрать его. Во всех штатах дела обстоят по-разному, но в Калифорнии, например, на это дается 48 часов. Все это время, держа малыша на груди, вы пытаетесь думать, что вы просто няня, но это невозможно», — рассказывала Кристин. Что же, зато ее мечта наконец воплотилась в жизнь!
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