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Опозорившиеся звёзды, которых сняли на видео
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Опозорившиеся звёзды, которых сняли на видео 

Рамблер 2 часа назад
В неприятные ситуации попадают не только обычные люди, но и знаменитости. Но если наши с вами конфузы остаются лишь в памяти друзей или случайных свидетелей, то казусы с участие звёзд становятся предметом обсуждения десятков тысяч фанатов. Особенно неприятно, если подобные истории случаются прямо во время выступлений. Кто из знаменитостей опростоволосился на сцене?
1. Мадонна свалилась на сцене во время выступления на церемонии вручения премий Brit Awards в 2015 году.
2. Селена Гомес во время энергичного танца умудрилась упасть со сцены.
3. Суперкубок США по американскому футболу — одно из самых рейтинговых в стране шоу. В 2004 году его рейтинг взлетел на невероятную высоту, когда выступающий в перерыве Джастин Тимберлейк случайно оголил грудь партнёрши, певицы Джанет Джексон.
4. Леди Гага, любительница шокировать публику, неоднократно имитировала падения на концертах. Но в 2011 году она действительно чуть не покалечилась, упав при попутке забраться на рояль.
5. Робби Уильямс не упускает возможности пообщаться с поклонниками и охотно пожимает им руки, даже исполняя песни. В 2014 году он так увлёкся этим, что грохнулся со сцены, попутно сломав руку своей 52-летней почитательнице.
Женский форум
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