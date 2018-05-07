Опозорившиеся звёзды, которых сняли на видео

В неприятные ситуации попадают не только обычные люди, но и знаменитости. Но если наши с вами конфузы остаются лишь в памяти друзей или случайных свидетелей, то казусы с участие звёзд становятся предметом обсуждения десятков тысяч фанатов. Особенно неприятно, если подобные истории случаются прямо во время выступлений. Кто из знаменитостей опростоволосился на сцене?

1. Мадонна свалилась на сцене во время выступления на церемонии вручения премий Brit Awards в 2015 году.

2. Селена Гомес во время энергичного танца умудрилась упасть со сцены.

3. Суперкубок США по американскому футболу — одно из самых рейтинговых в стране шоу. В 2004 году его рейтинг взлетел на невероятную высоту, когда выступающий в перерыве Джастин Тимберлейк случайно оголил грудь партнёрши, певицы Джанет Джексон

4. Леди Гага , любительница шокировать публику, неоднократно имитировала падения на концертах. Но в 2011 году она действительно чуть не покалечилась, упав при попутке забраться на рояль.