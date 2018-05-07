Фильмы, из-за которых звёзды поженились 

Молодой человек и девушка, которые в начале фильма терпеть друг друга не могли, а потом, преодолев массу препятствий, влюбились — самый частый кинематографический ход. Но иногда актёры, играющие пару в кино, становятся парой и в жизни. Какие фильмы «поженили» звёзд?
1. Самая известная лента, связавшая знаменитостей, — «Мистер и миссис Смит». После съёмок в нём стали парой Анджелина Джоли и Брэд Питт.
2. «Дни грома» связали исполнителей главных ролей Николь Кидман и Тома Круза.
3. «Ромовый дневник» способствовал тому, что игравший центрального персонажа Джонни Депп оставил семью и ушел к партнёрше по фильму Эмбер Хёрд.
4. «Джильи», после которого закрутили роман Дженнифер Лопес и Бен Аффлек.
5. «Вики, Кристина, Барселона», доказавшая давним приятелям Пенелопе Крус и Хавьеру Бардему, что они созданы друг для друга.