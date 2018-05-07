Фильмы, из-за которых звёзды поженились

Молодой человек и девушка, которые в начале фильма терпеть друг друга не могли, а потом, преодолев массу препятствий, влюбились — самый частый кинематографический ход. Но иногда актёры, играющие пару в кино, становятся парой и в жизни. Какие фильмы «поженили» звёзд?

Брэд Питт. 1. Самая известная лента, связавшая знаменитостей, — «Мистер и миссис Смит». После съёмок в нём стали парой Анджелина Джоли