Актриса пришла без нижнего белья на религиозный бал

На ежегодный бал Института костюма Met Gala 2018, посвященный теме влияния религии на моду, американская актриса и певица Зои Кравиц пришла в откровенном платье без нижнего белья. Об этом сообщает Daily Mail.

Met Gala 2018: Zoe Kravitz flashes her bottom and goes UNDERWEAR FREE in skimpy lace gown THE NEWS — GROUP OF WORLD — https://t.co/LUiApK0iHa pic.twitter.com/UKUgZ2xeuZ— Newsgw (@newsgwcom) 8 мая 2018 г. Голливудская актриса появилась на вечере в черном асимметричном наряде, полностью оголяющем правую половину тела. Кроме того, через тонкое кружево, из которого было сделано платье, просвечивалась обнаженная грудь Кравиц. Артистка дополнила образ массивными серьгами и черными босоножками на каблуке.

Бал Института костюма Met Gala при американском Метрополитен-музее — одно из крупнейших светских мероприятий Нью-Йорка. Каждый год вечерний наряд гостей должен соответствовать тематике новой выставки в Институте костюма. Бал Met Gala 2018 состоялся в понедельник, 7 мая, в преддверии открытия выставки Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination («Божественные тела: мода и католическое воображение»).