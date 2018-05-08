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Актриса пришла без нижнего белья на религиозный бал
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Актриса пришла без нижнего белья на религиозный бал 

Lenta.ru 30 минут назад
Фото: globallookpress
На ежегодный бал Института костюма Met Gala 2018, посвященный теме влияния религии на моду, американская актриса и певица Зои Кравиц пришла в откровенном платье без нижнего белья. Об этом сообщает Daily Mail.
Голливудская актриса появилась на вечере в черном асимметричном наряде, полностью оголяющем правую половину тела. Кроме того, через тонкое кружево, из которого было сделано платье, просвечивалась обнаженная грудь Кравиц. Артистка дополнила образ массивными серьгами и черными босоножками на каблуке.
Бал Института костюма Met Gala при американском Метрополитен-музее — одно из крупнейших светских мероприятий Нью-Йорка. Каждый год вечерний наряд гостей должен соответствовать тематике новой выставки в Институте костюма. Бал Met Gala 2018 состоялся в понедельник, 7 мая, в преддверии открытия выставки Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination («Божественные тела: мода и католическое воображение»).
В мае британская актриса и певица Кейт Уинслет раскритиковала навязчивое желание ее коллег привлечь внимание публики с помощью откровенного наряда. «Мне неприятно, когда женщины пытаются обратить на себя внимание не тем способом. Входя в комнату, я надеюсь на интересный диалог, и меня совершенно не интересует, смотрят на меня другие люди или нет. На самом деле не интересует», — сказала Уинслет.
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Женский форум  Ещё 22 источника 
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