Малахов подтвердил беременность Кудрявцевой

Недавно в микроблогах Леры Кудрявцевой и ее супруга Игоря Макарова появились фото из путешествия влюбленных в Рим. На снимках явно виден округлившийся живот телеведущей, но у некоторых интернет-пользователей все еще оставались сомнения по поводу беременности звезды.

Их развеял коллега Кудрявцевой Андрей Малахов , который сообщил в своей колонке в журнале StarHit : «Тайное стало явным — Лера собирается снова стать матерью. В последние „вольные“ дни перед приближающимся отцовством она решила побаловать мужа, устроив ему поездку, но не на чемпионат мира, а в вечный город Рим. Там счастливую пару ждет солнце, вино и наверняка прекрасные, романтические ночи».

Напомним, что единственный сын телеведущей Жан родился 28 лет назад в браке с музыкантом группы «Ласковый май», барабанщиком Сергеем Ленюком. Лера долго пыталась забеременеть снова, но до недавнего времени безуспешно.