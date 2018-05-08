Звездные пары, которые стали родителями до свадьбы

Познакомились, влюбились, поженились, родили детей. Но некоторые звездные пары решили изменить формулу этого образцового семейного сценария.

Они встретились, закружились в вихре страстей, стали родителями и только после этого решили официально оформить свои отношения (а кто-то из наших героев все еще не дошел до ЗАГСа).

Сегодняшнего именинника Энрике Иглесиаса (8 мая известному певцу и молодому отцу исполняется 43 года) «Летидор» поздравляет рейтингом пар, не похожих на всех остальных — хотя бы в вопросах отношения к браку.

Анна Курникова и Энрике Иглесиас

Они познакомились в 2001 году во время съемок клипа Escape, когда ей было 20 лет, а ему 26. Казалось бы, просто работа, просто поцелуй двух молодых и красивых людей на съемочной площадке — ну и что, это же не повод рассчитывать на роман, а тем более на серьезную историю с продолжением?

Однако Анна Курникова и Энрике Иглесиас вместе уже 17 лет!

За это время у прессы иссякли все новостные поводы по поводу отношений бывшей теннисистки и популярного певца: их разводили и сводили вновь, на ее безымянном пальце то обнаруживали кольцо с внушительным камнем, то писали, что испанский мачо не готов терять свою свободу…

Когда, казалось бы, придумать было больше нечего (ведь пара категорически отказывается обсуждать свои отношения в интервью), Курникова и Иглесиас сами ошарашили поклонников — они стали родителями двойняшек!

Примерно в одно время в соцсетях знаменитостей появились кадры младенцев с подписью «Мое солнышко».

А как насчет свадьбы, спросите вы? Возьмем на себя смелость ответить за молодых родителей. Об этом вы узнаете, скорее всего, от самих влюбленных и уж точно постфактум!

Татьяна Тотьмянина и Алексей Ягудин

Отношения между известными фигуристами точно нельзя назвать любовью с первого взгляда. С момента знакомства (а случилось это, когда Татьяне было 14 лет, а Алексею — 15) до мгновения, когда между ними проскочила искра, прошло немало лет. Да и то, как признался Алексей Ягудин в интервью «Каравану историй», любовью существующие отношения он не считает:

Мне не нравится слово «любовь». Терпеть его не могу! Поверьте, я знаю, о чем говорю, ведь столько раз в своей жизни влюблялся, в такой несказанной был эйфории! Но чувство это пропадало так же быстро, как и возникало. Любовь, с моей точки зрения, — это яркая вспышка, которая ослепляет на короткое время. Когда же приходишь в себя, осознаешь, что все не то и не так.

Какое-то время Татьяна и Алексей жили как на вулкане — они даже расходились на год! Но потом сошлись, а в ноябре 2009 года на свет появилась их дочь Елизавета.

Разумеется, буквально каждый считал своим долгом узнать у пары их намерения относительно свадьбы.

Что же касается женитьбы, то мы обязательно поженимся, но никакой помпы из свадьбы делать не будем. Этого не хочу ни я, ни Таня, а это для меня самое главное. Организуем все тихо, по-семейному. Мы уже обручены. Я подарил Тане бриллиантовое кольцо,

— сказал олимпийский чемпион в интервью «Каравану историй» за пару месяцев до рождения их первенца.

Однако марш Мендельсона влюбленные услышали лишь спустя несколько месяцев после появления на свет их второй дочери (Татьяна и Алексей стали мужем и женой в феврале 2016 года).

Первую свадьбу влюбленные сыграли в Красноярке, когда были на гастролях. А вторую — пляжную — в июне 2017 года в Турции в присутствии дочерей.

Татьяна Навка и Дмитрий Песков

На самом деле все, что касается этой пары, вполне можно описать фразой «совершенно секретно».

Во-первых, влюбленные почти два года не подтверждали свои отношения. Во-вторых, даже после появления на свет их дочери Надежды (девочка родилась в августе 2014 года) олимпийская чемпионка не раскрывала имени отца ребенка. В-третьих, свадьба Татьяны Навки и Дмитрия Пескова также проходила в строжайшей секретности.

К слову, о свадьбе. Открыто Навка рассказала об отношениях с пресс-секретарем президента РФ только после того, как получила от него предложение руки и сердца.

К чему такие условности, подумают поклонники пары. Наверное, к тому, что эти отношения долго развивались (как признавалась Татьяна в интервью Tatler, она долго убеждала себя в том, что это всего лишь дружба), да и к тому же все помнят, что Песков развелся со своей женой после 18-летнего брака и рождения троих детей…

Мне кажется, наши чувства сегодня настолько сильны, что даже слов не требуют. Когда мы вдвоем — вы уж простите за банальность — цветы распускаются, солнце сияет и все к нам тянутся. Пары, которые никогда не танцевали и не обнимались, вдруг начинают открыто демонстрировать нежность друг к другу. Какое-то свечение вокруг. Даже Надюша наша родилась с улыбкой на лице. Я представить не могла, что рядом со мной может быть такой мужчина,

— сказала Навка корреспонденту Tatler накануне своей свадьбы в 2015 году.

Серена Уильямс и Алексис Оганян

Отношения этой пары развивались по вполне себе идеальному сценарию. Известная теннисистка и основатель портала Reddit встречались больше года до того момента, когда Серена Уильямс опубликовала через Reddit сообщение о своей помолвке: «Он сказал четыре слова, и я ответила "да"», а Алексис Оганян прокомментировал сообщение своей возлюбленной фразой «И сделала меня самым счастливым человеком на свете».

О своей беременности Уильямс также сообщила поклонникам сама (через Snapchat). Звезда опубликовала фото в желтом купальнике, который обтягивал ее округлившийся живот, и написала «20 недель».

Не нужно быть суперматематиком, чтобы понять — предложение Серена получила примерно в то же время, что и узнала о своей беременности.

Со свадьбой влюбленные тянуть не стали.

Новоиспеченной маме (напомним, малышка Алексис Олимпия появилась на свет 1 сентября 2017 года) понадобилось всего 76 дней, чтобы выглядеть идеально в пышном белом платье от Alexander McQueen.

Анджелина Джоли и Брэд Питт

Момент знакомства и день свадьбы в данном случае разделяют не несколько месяцев и даже не пара-тройка лет.

Анджелина Джоли и Брэд Питт познакомились в 2005 году на съемках фильма «Мистер и миссис Смит» (напомним, в тот момент Питт был женат на Дженнифер Энистон , а Джоли собиралась усыновить второго ребенка). Интересный расклад, не правда ли?

Так вот, актер расстался со своей законной супругой и поддержал желание Анджелины Джоли стать мамой во второй раз (в 2002 году актриса усыновила мальчика Мэддокса, в 2005 году — девочку Захару). В 2006 году у влюбленных родился первый общий ребенок Шайло, спустя год пара усыновила мальчика Пакса, а затем в 2008 году Джоли родила близнецов Нокса и Вивьен.

Штамп в паспортах Анджелины Джоли и Брэда Питта появился лишь 23 августа 2014 года!

Звезды не раз признавались в интервью, что пошли на этот шаг ради детей, которые, посмотрев очередную серию мультфильма «Шрек», спрашивали у родителей: «Вы когда-нибудь поженитесь, как Фиона и Шрек?»

К слову, этот самый заветный штамп недолго гостевал в документах Питта и Джоли… Спустя два года и три недели актриса подала заявление на развод.

Оксана Самойлова и Джиган

Оксана и Денис (настоящее имя рэпера — Прим.ред.) не скрывают, что их роман развивался молниеносно. Они познакомились в ночном клубе — и уже спустя неделю вместе уехали отдыхать на Сейшелы.

Я, конечно, долго думала — а нужно ли. С другой стороны, решила рискнуть и не пожалела об этом. Денис ухаживал очень красиво — необычные букеты, ночные свидания в парках, подарки. Но самое главное — он был настолько внимателен и заботлив ко мне, что все остальное было неважно,

— рассказала Оксана Самойлова об отдыхе у океана корреспонденту Woman Hit.

Как признался Джиган в интервью, пары недель совместного отдыха ему хватило, чтобы понять, что Оксана та, от которой ему нужны дети. К слову, дети не заставили себя долго ждать — в июле 2011 года на свет появилась их дочь Ариела. И когда малютке было полтора годика, она стала… «свидетельницей» на свадьбе собственных родителей!

Мы поженились в красивую дату 12.12.12, просто пошли в ЗАГС с близкими друзьями и расписались. С нами была наша малютка Ариела. Я решил не заморачиваться на одежде, обошелся без пиджаков, галстуков — на мне была белая рубашка и черные брюки. Показательные выступления из нашей свадьбы решили не устраивать — собрались узким кругом родственников и друзей и отметили это событие,

— вспоминал рэпер в интервью.

Ирина Маирко и Виталий Гогунский

Эта пара шла к самому важному дню в своей жизни очень долго. Мало того, свадьба у Ирины Маирко и Виталия Гогунского могла в принципе не состояться — отношения молодых людей не спасла даже общая дочь. Но, как говорится, от судьбы не убежишь.

Спустя несколько летизвестный актер понял, что Ирина — та самая женщина. А поэтому в апреле 2017 года, спустя восемь лет со дня знакомства, влюбленные поженились.

Кстати, Милана сыграла чуть ли не главную роль в свадьбе родителей: она помогала выбирать кольца, вместе с родителями присутствовала в ЗАГСе и даже исполнила для молодоженов песню!

У меня с детства была мечта, чтобы дочь присутствовала на моей свадьбе. Но, разумеется, я не думала, что это может случиться на самом деле. Так что мечтайте аккуратней, а то мечтам свойственно сбываться (смеется). Что касается Миланы, она была очень рада оказаться на нашем празднике. Мало того, потом все дети подходили к ней и говорили, что, мол, мы тоже хотим у родителей побывать на свадьбе (смеется). В принципе, в этом что-то есть. Почему бы и нет?

— сказала Ирина Маирко в интервью «Летидору».