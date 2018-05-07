Дана Борисова воссоединилась с дочерью

Телеведущая поделилась с подписчиками в Instagram радостным событием в своей жизни.

Долгое время жизнь Даны Борисовой напоминала настоящий ад: год назад мама телеведущей рассказала на всю страну о серьезной зависимости дочери. По словам женщины, бывший продюсер блондинки Тима Брик подсадил ее на наркотики. Телеведущая сначала опровергла слова матери, однако уже в мае 2017 года все-таки приняла решение бороться с недугом. Дана отправилась на лечение в реабилитационный центр в Таиланде.

Все это время Борисова была в разлуке со своей 10-летней дочерью Полиной — из-за непрекращающихся судебных тяжб с бывшим гражданским мужем и отцом девочки. Дана признавалась, что испытывает огромный стресс, не может ничего есть и боится стать анорексичкой.

Но, похоже, в жизни Даны Борисовой наступила светлая полоса и она воссоединилась со своей дочкой! Об этом говорят фотографии, которые разместила у себя в Instagram телеведущая.

«И все-таки мы вместе! Четвертый день гуляем, кино, театр, парки, мороженое всех видов», — написала блондинка, выложив совместное фото с Полиной, на котором видно, что мать и дочь со сладкой ватой в руке весело проводят время в парке.

@danaborisova_official

На другом фото Борисова сидит с ребенком в кафе. «День так чудесно начался. С любимой принцессой пообедали и отправляемся в театр», — рассказала Дана.

Подписчики сразу же отреагировали, завалив звезду поздравлениями: «Очень рада за Дану! Большая молодчина! Маму и дочь нельзя разлучать!», «Я была уверена, что так будет. Рада за вас, и пусть так будет всегда», «Материнская любовь самая сильная».

Дана была тронута теплыми словами и поблагодарила подписчиков: «Спасибо за вашу веру и поддержку. Наше счастье в любви и заботе наших близких». При этом блондинка не уточнила, удалось ли ей договориться с бывшим мужем о графике встреч с дочкой и надолго ли с ней останется Полина.