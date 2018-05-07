Похудение для Шарлиз Терон не прошло даром

Казалось бы, внешность 42-летней Шарлиз Терон — это предел совершенства, и возраст ее не берет.

Однако и на Солнце бывают пятна. За пару лет Терон сначала набрала 23 килограмма для роли многодетной матери в фильме "Талли", а после мучительно сбрасывала их. Естественно, такой резкий скачок веса не прошел даром для атомной блондинки. На неотретушированных снимках папарацци, сделанных накануне в Нью-Йорке, видно, что кожа на ее лице тянется к земле.

@charlizeafrica

У себя в Instagram Шарлиз Терон предпочитает публиковать фото, пропущенные через фильтры.

На красную дорожку — как на недавнюю премьеру фильма "Талли" — Терон предпочитает выходить с толстым слоем макияжа на лице и в свободных нарядах.

У этого фильма особое место в моем сердце. Надеюсь, вам понравится смотреть его так же, как нам нравилось его создавать,

— пишет о "Талли" Терон. Российская премьера фильма назначена на 12 июля 2018 года. Узнать о фильме подробнее и купить билеты на сеансы можно на сайте "Афиши".

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Фото:Instagram, East News / PacificCoastNews