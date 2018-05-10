Звезды, которые рассказали о проблемах со здоровьем

В конце прошлой недели Райан Рейнольдс дал откровенное интервью, в котором рассказал, что его жизнь не такая веселая, какой кажется.

Звезда «Дэдпула» признался, что продолжительное время страдает тревожным расстройством, которое осложняет его появления на публике: актёра тошнит перед интервью и случаются панические атаки.

Райан не единственный публичный человек, который осмелился признаться о своём заболевании на весь мир. Как это делали и делают другие знаменитости — в нашей подборке.

Джиджи Хадид, болезнь Хашимото

На модных показах в рамках Недели моды в Нью-Йорке Джиджи появилась сильно исхудавшей. Тогда поклонники решили, что у 23-летней супермодели анорексия, однако оказались неправы. Хадид, устав от нападок и упрёков, сказала: «За последний год мой метаболизм сильно изменился. Я страдаю от болезни Хашимото [хроническое воспалительное заболевание щитовидной железы, которое поражает эндокринную систему]. Да, стресс и слишком частые разъезды также могут повлиять на внешний вид, но питалась я всегда одинаково. Просто мое тело теперь по-другому реагирует на старые процессы, что хорошо для моего здоровья».

Кэтрин Зета-Джонс, биполярное расстройство

Когда актрисе диагностировали биполярное расстройство — болезнь, от которой страдают миллионы, — она поняла, что должна публично рассказать об этом, чтобы помочь людям.

Эта болезнь касается миллионов людей и я среди них. Если моё откровенное заявление о биполярном расстройстве побудило хоть одного человека обратиться за помощью, то оно того стоит. Нет необходимости молчать, в этом нет ничего позорного.

Сара Хайленд, дисплазия почек

Будучи 9-летним ребёнком, у Сары обнаружили крайне неприятное заболевание — дисплазию почек. В 2012 году она перенесла операцию по пересадке почки, которую для неё пожертвовал отец.

«Вы знаете, это не смешно — смотреть на себя в зеркало и видеть, что все твои старания в тренажёрном зале бесполезны, ведь твоя нога, как у кого-то рука. Но я уверена, что когда мне разрешат заниматься спортом, я смогу вернуть себе сильное тело».

Шеннен Доэрти, рак груди

Доэрти продолжает рассказывать фолловерам в социальных сетях о процессе лечения от рака груди. В апреле актриса заявила о начале ремиссии.

Каждый мой друг, который борется с раком, знает, что следующие пять лет имеют решающее значение. Рецидив может возникнуть в любое время. Многие из вас рассказывали мне эти истории.

Иоланда Хадид, болезнь Лайма

У мамы двух самых востребованных супермоделей современности диагностировали болезнь Лайма (распространённую болезнь, передаваемую клещами) в 2012 году. «Я потратила целый год, чтобы мне просто поставили диагноз. И следующие два — чтобы найти лекарство».

Лина Данэм, эндометриоз

Лина часто делает перерывы в работе из-за эндометриоза — распространённого гинекологического заболевания, при котором клетки внутреннего слоя матки разрастаются. «В настоящий момент моя болезнь и моё тело требуют от меня перерыва в работе», — рассказала Лина, добавив:

Но в мире так много женщин с этим диагнозом, у которых нет возможности отдыхать. Так не должно быть.

Ник Кэннон, люпус-нефрит (волчаночный нефрит)

Ведущий популярного шоу America’s Got Talent признался, что его жизнь сильно изменилась, после того как он узнал в 2015 году, что болен люпус-нефритом. Однако и с этим диагнозом комик остаётся «на позитиве».

«Я чувствую себя счастливым, что я живой. Если бы болезнь не была обнаружена, я не знаю даже что бы могло произойти».

Селена Гомес, красная волчанка

В сентябре прошлого года певица перенесла сложную операцию по пересадке почки. Почку для трансплантации Селене отдала ее близкая подруга (девушки дружат уже более девяти лет) Франсия Райса.

Я знаю, что многие из моих фанатов заметили, что часть лета я не появлялась на публике, и задавались вопросом, почему я не продвигаю свои песни, которыми очень горжусь. В общем, я узнала, что мне нужна трансплантация почки из-за волчанки. Это было необходимо для моего здоровья.