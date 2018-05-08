Было — стало: как живет и выглядит Татьяна Овсиенко

До того, как ее имя узнал весь бывший Советский Союз, Татьяна Овсиенко пела в группе "Мираж" под фонограмму Маргариты Суханкиной . Однако в 1991 году 24-летняя Овсиенко начала исполнять свои хиты самостоятельно вместе с группой "Вояж", выпустила дебютный альбом и стала еще одной любимой блондинкой русской эстрады.

Ее песни были более оптимистичными и звонкими, чем у Булановой, но тоже повествовали о вечных бедах в отношениях: расставании со школьной любовью, изменах и мимолетности молодости. В 1996 году Овсиенко записала свой самый известный и самый обсуждаемый хит: "Женское счастье" — о том самом счастье, которое возможно только если "милый рядом".

В 1993 году Овсиенко вышла замуж за продюсера Владимира Дубовицкого. Общих детей у пары не случилось, и супруги усыновили мальчика Игоря, страдавшего пороком сердца. После развода родителей в 2007 году Игорь уехал с отцом в США, где планировал поступить в Бостонскую высшую школу экономики . Сейчас Игорю 22 года, он женат на красавице-бразильянке и воспитывает 3-летнего сына.

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Сложно выстраивался у Татьяны Овсиенко роман со следующим возлюбленным — Александром Меркуловым , который несколько лет провел в СИЗО , являясь фигурантом уголовного дела о покушении на крупного петербургского бизнесмена.

После освобождения в 2017 году возлюбленный сделал Татьяне Овсиенко предложение, и свое помолвочное кольцо она со счастливой улыбкой показала фолловерам в Instagram. Как бы то ни было, в интервью певица признавалась, что после долгой разлуки и идеализации друг друга на расстоянии притираться друг к другу было непросто.

К сожалению, сейчас приблизиться к певице на расстояние одного клика нельзя: она удалила свой старый Instagram, где хейтеры почти не изменившейся с 90-х артистки нередко обсуждали количество сделанных ею операций и криминальное прошлое ее избранника. Однако певица периодически дает о себе знать в новостях.

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Так, недавно тверские СМИ написали, что певица посетила одну из областных колоний с гуманитарными целями: из первых рук зная об условиях содержания заключенных, она ознакомилась с порядками в колонии строгого режима и пообещала приехать с концертом.