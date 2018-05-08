Звезда «Династии» рассказала, как сохраняет красоту

Джоан Коллинз сейчас не дашь больше пятидесяти лет.

Эту женщину не раз называли одной из самых элегантных звезд прошлого века. Она снималась во многих фильмах и сериалах, но ее звездным часом стала роль Алексис Колби в сериале «Династия». Именно за нее она получила с десяток различных наград и званий. Но самое поразительное, что со времени съемок (а сериал шел еще в 80-х годах) Джоан практически не изменилась.

При этом актриса отрицает любые пластические вмешательства в свою внешность. Правда, признается, что когда ей было 78, она сделала инъекции ботокса. Но результат ей не понравился, и с тех пор она вновь перешла на обычный ежедневный уход.

«Я считаю, что хорошая тональная основа и праймер могут замаскировать любые признаки старения, — считает Коллинз. — И, к тому же, сегодня эти продукты работают как хороший увлажняющий крем».

Кроме того, звезда старается правильно питаться. В ее рационе, кроме всего прочего, всегда есть полезные жиры и витамины. А один из обязательных ежедневных продуктов — спелый авокадо. И это полезно влияет не только на кожу и здоровье, но и на фигуру. В конце мая Джоан стукнет 85, а она с гордостью может показать своим поклонникам фото в купальнике, и получить море комплиментов.

«Два раза в неделю я занимаюсь фитнесом, люблю плавать, и считаю, что движение — это жизнь»,

— не раз рассказывала Коллинз в интервью.

Кстати, ее муж, актер Перси Гибсон, младше Джоан на 32 года, но это ничуть не мешает их счастью. Супруги часто выходят вместе в свет и кажутся просто безупречной парой. Еще бы, такой женой может гордиться любой мужчина!