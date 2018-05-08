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Гагарина дразнит хейтеров неприличной растяжкой
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Гагарина дразнит хейтеров неприличной растяжкой 

Passion.ru 9 часов назад
Фото: Passion.ru
Публикуя фотографии с отдыха, Полина Гагарина и подумать не могла, что фото, сделанное ее мужем, вызовет бурную критику со стороны ее подписчиков.
«#когдамужфотограф @isxakov выбрать невозможно! Вам какая нра больше 1 или 2?», — поинтересовалась популярная певица.
Фолловеры назвали позу звезды пошлой и неуместной. В ответ на критику певица опубликовала снимок в купальнике, на котором она выглядит великолепно. «Для закрепления успеха», — написала она, назвав критиков «своими целомудренными советчиками».
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