Гагарина дразнит хейтеров неприличной растяжкой

Публикация от Polina Gagarina (@gagara1987) 7 Май 2018 в 3:35 PDT Публикуя фотографии с отдыха, Полина Гагарина и подумать не могла, что фото, сделанное ее мужем, вызовет бурную критику со стороны ее подписчиков.

«#когдамужфотограф @isxakov выбрать невозможно! Вам какая нра больше 1 или 2?», — поинтересовалась популярная певица.

Фолловеры назвали позу звезды пошлой и неуместной. В ответ на критику певица опубликовала снимок в купальнике, на котором она выглядит великолепно. «Для закрепления успеха», — написала она, назвав критиков «своими целомудренными советчиками».