36-летняя Кирстен Данст родила первенца

Американская актриса, кинорежиссер, продюсер, модель и певица Кирстен Данст впервые стала мамой. Она родила своему жениху Джесси Племонсу сына. Сообщается, что радостное событие в жизни пары произошло в минувшие выходные. Мальчик родился здоровым. Малыш и его мама чувствуют себя хорошо.

У них все отлично,

— заявил инсайдер журналу PEOPLE.

Публикация от Celebrity Babies (@celeb_babies_kids) 13 Дек 2017 в 11:36 PST Напомним, Кирстен Данст ранее еще никогда не становилась мамой. Теперь же, наконец, она встретила мужчину, от которого захотела родить малыша.

Сейчас актриса находится в отношениях с 29-летним актером Джесси Племонсом. Пара начала встречаться в 2016 году во время съемок в сериале «Фарго». Также известно, что Кирстен и Джесси обручены, но свадьба пока не состоялась.

Кстати, в июне прошлого года актриса признавалась, что уже хочет стать мамой:

Я работаю с трех лет. Кажется, пора завести детей и расслабиться.