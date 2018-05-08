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36-летняя Кирстен Данст родила первенца
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36-летняя Кирстен Данст родила первенца 

Letidor.ru 4 часа назад
Фото: Letidor.ru
Американская актриса, кинорежиссер, продюсер, модель и певица Кирстен Данст впервые стала мамой. Она родила своему жениху Джесси Племонсу сына. Сообщается, что радостное событие в жизни пары произошло в минувшие выходные. Мальчик родился здоровым. Малыш и его мама чувствуют себя хорошо.
У них все отлично,
— заявил инсайдер журналу PEOPLE.
Напомним, Кирстен Данст ранее еще никогда не становилась мамой. Теперь же, наконец, она встретила мужчину, от которого захотела родить малыша.
Сейчас актриса находится в отношениях с 29-летним актером Джесси Племонсом. Пара начала встречаться в 2016 году во время съемок в сериале «Фарго». Также известно, что Кирстен и Джесси обручены, но свадьба пока не состоялась.
Кстати, в июне прошлого года актриса признавалась, что уже хочет стать мамой:
Я работаю с трех лет. Кажется, пора завести детей и расслабиться.
Теперь же ее мечты сбылись. На изменившиеся формы актрисы фанаты обратили внимание еще в ноябре, когда актриса посетила мероприятие в музее Гуггенхейма в Нью-Йорке. Тогда многим показалось, что выбранное Кирстен черное платье не смогло скрыть ее уже округлившийся живот.
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Женский форум  Ещё 11 источников 
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