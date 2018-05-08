Ужасная трагедия Кая из «Снежной королевы»

Яна Пузыревского не насчитывается и десяти ролей — несмотря на то, что сниматься в кино он начал ещё подростком. В фильмографиине насчитывается и десяти ролей — несмотря на то, что сниматься в кино он начал ещё подростком.

Первый фильм с его участием — «Осенний подарок фей» — шёл на экранах в 1984 году, когда актёру было 14 лет. А звёздный час пробил через два года, когда на телеэкраны вышла сказка «Тайна Снежной королевы» (1986), где он сыграл мальчика Кая. Казалось бы, у молодого человека впереди успешная карьера, однако его дальнейшая судьба сложилась трагическим образом.

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«Я люблю кино» выяснил, что происходило в последние годы жизни Яна Пузыревского.

Со своей будущей женой, Людмилой, Пузыревский учился в одном классе. Они поженились, когда актёру было всего 18 лет. У пары вскоре родился сын, которого назвали Иштван.

Ранняя слава обнадёжила актёра, и он решил продолжить карьеру в кино. Пузыревский поступил в Щукинское училище, после окончания которого работал в двух театрах — Московском молодёжном и на Таганке. Однако, если его карьера постепенно складывалась, то в личной жизни появились серьёзные проблемы. Молодые супруги много ссорились и начали обсуждать развод.

Настали 1990-е годы, тяжёлые для всех творческих (и не только) людей. Работы не было, а в театре приходилось играть бесплатно — только чтобы не оставлять любимую профессию. Актёр стал подрабатывать на стройке.

Пузыревскому было сложно справляться с жизненными испытаниями, и на помощь ему пришла бутылка спиртного. В результате Людмила не вынесла алкоголизма мужа и рассталась с ним, забрав себе малолетнего сына.

3 апреля 1996 года Ян Пузыревский пришёл к бывшей жене, чтобы навестить сына, которому на тот момент было полтора года. Женщина ненадолго ушла к соседке, оставив отца с малолетним ребёнком. Далее произошло страшное. Актёр закрыл дверь изнутри и позвонил в квартиру, где была Людмила.

В трубку он сказал, что она станет свидетельницей «зрелища». Предчувствуя ужасное, женщина побежала в домой, но открыть дверь не смогла.

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Ян взял малыша на руки и выпрыгнул из окна 12-го этажа. Каким-то чудом они не погибли и были доставлены в больницу. Актёра, однако, спасти не удалось: от полученных травм он скончался на операционном столе. А вот ребёнку удалось выжить — при падении мальчик зацепился за ветви деревьев, что смягчило удар о землю. Иштван получил травму головы и сломал руку и ногу, но быстро пошёл на поправку.

Пузыревского, которому на момент смерти было всего 25 лет, похоронили на Ваганьковском кладбище. Бывшая жена, Людмила, снова вышла замуж и в данный момент живёт с сыном во Франции.

Роковой поступок актёра до сих пор не находит никакого объяснения. Родным и знакомым остаётся лишь догадываться, в каком состоянии находился некогда популярный актёр, когда не пожалел ни себя, ни своего малыша и отправился на верную смерть.