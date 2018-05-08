Владимир Винокур: «Завоевывал жену я долго»

31 марта артисту исполнилось 70 лет. Знаменитый актер и юморист ответил на вопросы читателей «Антенны».

— На какой возраст себя ощущаете?

— Свой возраст по паспорту абсолютно не осознаю. Чувствую себя максимум на 35 лет, поэтому и свечей на торте, которые задувал, было 35. А загадал я, чтобы мама (учитель русского языка и литературы Анна Юльевна. — Прим. «Антенны») отметила столетие. И чтобы я здоровьем был похож на нее, ей ведь уже 96 лет.

— Слышала, что дочь назвала сына Федором в честь вас. Меняли имя?

Владимир Винокур (Vladimir Vinokur):

— Все верно, хотя имя я не то что менял. Когда у моего старшего брата Бориса родился сын, его назвали Володей. Я с ним оставался, кормил, а когда он капризничал, все время говорил: «Надо, Федя, надо!» И вот Вова подрос, начал говорить и вдруг принципиально отказался называть меня по имени, не хотел, чтобы кроме него существовал еще другой Владимир Винокур. Сказал мне: «Ты теперь будешь Федей, а я Вовой». А потом добавил мою же фразу: «Надо, Федя, надо!» После этого все мои родные: и мама, и папа, и брат до последних его дней (66-летнего Бориса Винокура не стало в 2010 году. — Прим. «Антенны») — все так меня называли. Даже когда я писал письма из армии, подписывал: «Целую, Федя».

Племяннику уже 50 лет, а Настя (в браке с балериной Тамарой Перваковой у Винокура родилась дочь. Ей 32 года, она замужем за музыкальным продюсером Григорием Матвеевичевым. Также выбрала балетную карьеру. — Прим. «Антенны») знала эту историю и назвала ребенка Федором, ему 2 года 3 месяца.

— Говорят, внуков любят больше, чем детей. Это ваш случай? Какими достижениями Федор радует вас?

Владимир Винокур (Vladimir Vinokur):

— На 150 процентов мой случай! Сразу после работы стремлюсь быстрее добраться до дома, чтобы успеть до того, как Федя ляжет спать, побыть с ним. Долго играем — и в футбол, и в хоккей. Он абсолютно все понимает. Мальчики в отличие от девочек начинают позже говорить. Но Федя очень подвижный, настойчивый, любознательный, смешливый парень и в меру талантливый. Танцует, поет, садится за фортепьяно. Пытается повторить то, что я исполняю. Надеюсь, пойдет не в балет, как его мама, а выберет творческий путь дедушки.

— Мой 10-летний сын прекрасно пародирует артистов. Расскажите, когда у вас проявился этот талант?

Владимир Винокур (Vladimir Vinokur):

— Еще в юности. Я тогда работал на стройке, приходил домой и изображал своего прораба. Папа Натан Львович был управляющим трестом и знал всех, так что он был первым моим зрителем. Ему понравилось, и он поверил в меня. Хотя и мечтал, чтобы я пошел по его стопам — стал строителем. А с талантом не угадаешь — у одного он может развиваться, а у другого заглохнуть. Предлагаю вам, Кира, показать сына кому-то из артистов этого жанра. Если он подтвердит способности мальчика, то их надо развивать.

— Моя дочь выросла, и, признаюсь, я ревную ее к ухажерам. Как вы вели себя в такой ситуации?

Владимир Винокур (Vladimir Vinokur):

— Вот совет: ревновать уже поздно. Дочери рождаются для того, чтобы потом уходить из дома. Любимый мужчина — это их выбор. А мы с вами должны лишь поддерживать.

— Ваше знакомство с Львом Лещенко началось с розыгрыша. Что тогда произошло?

Владимир Винокур (Vladimir Vinokur):

— Отмечали мой день рождения у нас дома. Ночью все разошлись, а часов в пять утра звонок — голос Лещенко: «Володь, извини, я тут машину не могу завести, вынеси мне ведро воды». Я надел спортивный костюм и пошел вниз с двумя ведрами. По дороге дворника встретил, он мне: «Чего-то рановато сегодня». Я: «Да Лещенко вот застрял, воды просил ему принести, не может завести машину». Он удивился: «А чего, машины теперь на воде стали ездить?» И только тогда я понял, что наступило 1 апреля и Лева меня разыграл. С тех пор подобных случаев было много — то он меня, то я на его удочку попадался.

— Как удается так долго сохранять отношения? Вы верны одной женщине, много лет дружите с Лещенко…

Владимир Винокур (Vladimir Vinokur):

— Завоевывал жену я долго, и вместе мы уже 44 года. Какие хитрости? Редко видимся — я постоянно на гастролях, мало соприкасаемся. Как жена говорит: «У нас все как в первый раз». А с Львом Валерьяновичем я в дружбе больше, чем в браке: в будущем году будет 50 лет.

— Кого из великих любите почитать на досуге, как отдыхаете?

Владимир Винокур (Vladimir Vinokur):

— Часто артисты, веселящие публику, в быту люди непростые. А каким вас видят близкие люди?

Владимир Винокур (Vladimir Vinokur):

— Говорят, в жизни я намного веселее, чем на сцене. Не обязательно для поднятия настроения употреблять что-то горячительное, можно просто веселиться, чтобы всем было хорошо.

— А что может вас довести до слез?

Владимир Винокур (Vladimir Vinokur):

— Лишь потеря близких, родных, друзей. К сожалению, это бывает, причем уже не редко.

— Вы требовательный человек по отношению к родным?

Владимир Винокур (Vladimir Vinokur):

— Да. Я не выношу вранья и не прощаю его. Но мне повезло, что меня окружают честные друзья, поэтому и столько лет мы вместе.

— Вы верите в мистику или знаки судьбы после того, как пережили трагическую автомобильную катастрофу и не успели на последний рейс парохода «Адмирал Нахимов», который затонул в 1986 году в Новороссийске?

Владимир Винокур (Vladimir Vinokur):

— Нет, я не верю в мистику. Верю в судьбу. Мы гости на этой земле, и не мы решаем, когда следует уходить.

— Какой наградой в жизни вы дорожите больше всего?

Владимир Винокур (Vladimir Vinokur):

— У меня много наград, но самая главная — рождение дочери. Она появилась у нас не сразу. Мы прожили с Тамарой 11 лет (жена работала в балете, я гастролировал), и только потом нам был дан такой подарок судьбы — наша Настя.

— Какая часть жизни мужчины должна быть свободной от вмешательства жены, пусть даже и любимой?

Владимир Винокур (Vladimir Vinokur):

— Работа. Жена ходит на мои концерты, но никогда не советует мне ничего, доверяет мне полностью. И в этом успех, наверное, моего дела.

— Ваши жена и дочь — балерины. А сами танцуете?

Владимир Винокур (Vladimir Vinokur):

— В ГИТИСе на протяжении пяти лет нас обучали танцам. А еще говорят, что я «танцевальный»! В своих спектаклях много двигаюсь под музыку, несмотря на то что 31 марта дедушке Вове исполнилось уже 70 лет.