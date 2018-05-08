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Канье Уэст займется архитектурой
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Канье Уэст займется архитектурой 

dom.lenta.ru 4 часа назад
Фото: dom.lenta.ru
Американский рэпер Канье Уэст заявил о запуске нового бизнеса — архитектурной студии Yeezy Home. Об этом сообщают РИА Новости.
«Мы создаем в Yeezy архитектурное подразделение, которое будет называться Yeezy Home. Мы ищем архитекторов и промышленных дизайнеров, желающих сделать мир лучше», — цитирует музыканта информагентство.
Ранее Канье Уэст уже сотрудничал с архитектурным бюро ОМА при создании павильона-пирамиды на Каннском кинофестивале. В 2016 году сообщалось о возможности сотрудничества рэпера с IKEA, однако проект так и не состоялся.
В 2016 году Уэст отказался от мебели, приобретенной специально для него именитым дизайнером Сэнди Гэллином, который декорировал особняк музыканта. Уэст потратил на новую мебель почти все свои сбережения, но увидев выбранные дизайнером предметы, решил, что все они ему не нравятся. В результате музыкант приказал вынести из дома все предметы интерьера, в том числе диван стоимостью около 30 тысяч долларов.
Впоследствии Уэст принимал деятельное участие в создании интерьеров дома, в котором живет со своей женой Ким Кардашьян, сотрудничая со знаменитым дизайнером Акселем Вервордтом.
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