Гарри и Меган Маркл будут танцевать под хит 80-х

Самые обсуждаемые жених и невеста в мире выбрали музыку для своего свадебного танца. Это будет хит I Wanna Dance With Somebody Уитни Хьюстон

Впрочем, на королевском балу прозвучит еще несколько знаменитых композиций восьмидесятых. За музыкальное сопровождение отвечает сэр Элтон Джон , который ради королевской свадьбы отменил два концерта в Лас-Вегасе.

А вот группа Spice Girls и Крис Мартин не появятся на торжестве в качестве артистов.

Меган не смогла выбрать свидетельницу среди многочисленных подруг, поэтому решила обойтись без нее. Однако, несмотря на многочисленные сплетни о сложных отношениях в семье невесты, отец Меган все-таки поведет свою дочь к алтарю. Также известно, что на церемонии вспомнят о принцессе Диане, матери Гарри.

I Wanna Dance with Somebody — четвёртый хит певицы, возглавивший американский чарт Billboard Hot 100 и второй ее лидер в топе UK Singles Chart.