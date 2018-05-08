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Гарри и Меган Маркл будут танцевать под хит 80-х
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Гарри и Меган Маркл будут танцевать под хит 80-х 

Рамблер 1 час назад
Фото: @kensingtonroyal
Самые обсуждаемые жених и невеста в мире выбрали музыку для своего свадебного танца. Это будет хит I Wanna Dance With Somebody Уитни Хьюстон.
Впрочем, на королевском балу прозвучит еще несколько знаменитых композиций восьмидесятых. За музыкальное сопровождение отвечает сэр Элтон Джон, который ради королевской свадьбы отменил два концерта в Лас-Вегасе.
А вот группа Spice Girls и Крис Мартин не появятся на торжестве в качестве артистов.
Меган не смогла выбрать свидетельницу среди многочисленных подруг, поэтому решила обойтись без нее. Однако, несмотря на многочисленные сплетни о сложных отношениях в семье невесты, отец Меган все-таки поведет свою дочь к алтарю. Также известно, что на церемонии вспомнят о принцессе Диане, матери Гарри.
I Wanna Dance with Somebody — четвёртый хит певицы, возглавивший американский чарт Billboard Hot 100 и второй ее лидер в топе UK Singles Chart.
Женский форум
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