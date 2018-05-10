Бузова пожаловалась на женские проблемы

Wday.ru вспомнил все ее недавние недовольства и вот, что из этого вышло…

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 8 Май 2018 в 8:08 PDT Ну до чего же хороша! Королева российского Instagram (в котором у нее уже 12,8 миллионов подписчиков — новый рекорд) предстала на суд публики в скромном и одновременно секси-образе — приталенном черно-белом платье и двумя тугими косичками, в которые она для большего эффекта вплела белые локоны. Получилось очень даже: вот что значит, когда девушка умело обыгрывает классику. Однако, если прочесть еще и текст под этой фотографией, становится ясно, что шикарным луком Ольга Бузова привлекала внимание не к своим красоте и молодости, а… к нелегкой женской доле.

«Тяжело девушкам в наше время: быть сильной, умной, амбициозной и, конечно, привлекательной, — посетовала телеведущая. — А ведь женская красота так чувствительна к балансу. Например, раз в месяц, мы девушки, делаем нервы окружающим мужчинам и тут не только настроение меняется, но и состояние кожи, волос: появляются какие-то прыщики и волосы не такие блестящие становятся. Это все гормоны…И что давать им буйствовать? Или взять все под контроль? Вы как поступаете?»

Пока подписчики делятся в комментариях своими проверенными способами, как не раскисать при наступлении этих самых нескольких дней в месяц, Wday.ru, чтобы поддержать Олю, вспомнил, на что еще жаловалась за время ведения микроблога звезда. Ведь прошлые кризисы она наверняка — судя по широкой улыбке и цветущему виду — уже преодолела. Справится и с этим!

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 5 Май 2018 в 1:34 PDT Объектом недовольства телеведущей порой становится буквально все вокруг. Даже те вещи или явления, которые большинству ее поклонников принесли бы огромную радость. Так, улетев на далекие Сейшелы и поселившись в шикарные апартаменты с собственной кухней (это ли не мечта любой девушки?), она первым делом пожаловалась, что… ей самой приходится себя обслуживать. «Жизнь на вилле — она такая. Хочешь кушать — приготовь». Подписчики крика души Бузовой не оценили и посоветовали не ныть без всякой причины, а благодарить жизнь за такие потрясающие поездки.

Ольга давно демонстрирует такую сильную близость со своими фанатами, что делится с ними даже такими негативными подробностями из своей жизни, о которой иная знаменитость предпочла умолчать. Так, недавно на видео в Stories она детально показывала, какие муки она испытывает от поврежденной во время перенасыщенных гастролей ноги. Однако этот пост тоже не вызвал жалости у фолловеров. Опытный психолог объяснила нашему сайту, почему народ остался к ее теперь уже физической боли равнодушным.

Еще одна боль звезды — непринятие ее коллегами по цеху. Могли бы помогать развиваться ее таланту и на эстраде, а нет — порой даже не приглашают на статусные мероприятия. «Сегодня в Москве состоялась премия, на которую меня даже не пригласили. Но я хочу, чтобы вы знали, что мои награды — это вы. Меня до сих пор нет в ротациях на радиостанциях, не признают в российском шоу-бизнесе», — поплакалась она по поводу того, что ее не позвали на XXII церемонию вручения премии «Золотой граммофон», где был весь бомонд.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) 12 Ноя 2017 в 12:20 PST Мои люди всегда со мной Листайте… сегодня в Москве состоялась премия, на которую меня даже не пригласили. Но, я хочу, чтобы вы знали, что мой граммофон и мои награды — это вы Меня до сих пор нет в ротациях на радиостанциях, не признают в российском шоу-бизнесе…но это все неважно! Важно то, что мы чувствуем с вами на моих концертах… важно то, что у меня есть вы и мне плевать на эту систему… Спасибо вам за то, что вы у меня есть #моилюдивсегдасомной#моисердечки

И все же самой большой неудачей телеведущей, о которой она периодически вспоминает, остается не отдельные трудности в карьере, а женское счастье. О том, как ей не везет с мужчинами, она и в песнях поет, и в Instagram посты пишет. И даже выносит свое горе в самые рейтинговые программы, где усиливает свои страдания: так, в интервью Юлии Барановской в рамках программы «Мужское/женское» на Первом канале она заявила, что из-за развода с футболистом Дмитрием Тарасовым стала не просто несчастной, но и изгоем.

Остается лишь пожелать столь честной и откровенной с собой и всем миром звезде, чтобы у нее поскорее все наладилось во всех сферах. Весна все-таки на дворе — а это время года способно одним теплом и романтикой вылечить любую хворь!