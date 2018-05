Знаменитости, пережившие сексуальное насилие

К несчастью, практически никто не застрахован от сексуального насилия, а современное общество лишь давит на жертв и заставляет их молчать. Однако своими историями не побоялись поделиться известные люди современности и прошлого, которым хватило мужества не молчать.

Мэрилин Монро

Звезда одной из первых набралась смелости рассказать о пережитом опыте, когда над ней надругался взрослый мужчина из приемной семьи Грейс Макки. Эта травма оставила серьезный отпечаток на ее психике, и Монро даже стала после этого заикаться. Однако подобное откровение в те годы было встречено негативно, и общество обвиняло актрису в расплывчатости озвученных ею деталей, называя признание плодом фантазии.

Мадонна

В 2015 артистка решилась поведать о своем изнасиловании, которое произошло в первый же год ее переезда в Нью-Йорк. Будущую знаменитость подверг насилию незнакомец, который угрожал ей ножом в подъезде дома. 19-летняя девушка не смогла из-за стыда обратиться в полицию, а ее сила характера помогла ей добиться высот в шоу-бизнесе. Однако некоторые фанаты назвали такое откровение пиаром к выходу нового альбома певицы.

Опра Уинфри

В девять лет влиятельная голливудская деятельница оказалась изнасилована кузеном, а вплоть до ее 13-летия она подвергалась подобным актам со стороны родственника, дяди и друга семейства. В итоге она забеременела, после чего родная мать сослала ее жить к отцу, а новорожденный скончался в первые дни после появления на свет. Тогда родитель девочки вдохновил ее на свершения, сказав, что жизнь дала ей второй шанс, а откровение об этом периоде ее жизни оказало внушительное воздействие на всю Америку.

Леди Гага

Несколько лет назад теледива решилась не скрывать, что в свои 19 лет она была изнасилована 40-летним продюсером, после чего продолжительное время винила себя за случившееся. Боль певицы вылилась в композицию Till It Happens To You, которая впоследствии оказалась номинирована на Oscar, а на непосредственно церемонии кумира миллионов зал встретил стоя.

Тим Рот

В 2009 году деятель признался, что еще в детстве систематически терпел насилие со стороны родственника, имя которого отказывался называть. Тим Рот признался, что не захотел чувствовать себя жертвой, поэтому настроился на борьбу со своей душевной болью. Ее он выплеснул в фильме «Зона военных действий», которым он гордится.

Шайа Лабаф

Голливудская знаменитость стал жертвой насилия в 2014, что произошло в рамках арт-инсталляции «Я прошу прощения», когда он с бумажным пакетом на голове находился в пустой комнате и хранил молчание. Одна из посетительниц осталась с ним наедине и начала бить звезду экранов по ногам, а затем надругалась над кумиром. Организаторы мероприятия вмешались слишком поздно, а самой нарушительнице удалось скрыться.

Тери Хэтчер

Актриса с пяти лет подвергалась надругательствам от родного дяди, который также изнасиловал их 14-летнюю соседку. Девочка после случившегося свела счеты с жизнью, и тогда Хэтчер набралась храбрости и отважилась рассказать правду, переступив через стыд. Благодаря ее показаниям в суде подозреваемого отправили в тюрьму на 12 лет.