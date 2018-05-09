Ольга Шелест рассказала, что сделает с собой

Популярная телеведущая рассказала о своих "весенних обещаниях", которые должны улучшить качество жизни в течение месяца.

Ольга пообещала себе ежедневно ложиться и просыпаться в одно и то же время, но призналась, что такое простое задание выполнить получается не всегда. Также женщина хочет составить свой личный бодрый плейлист для зарядки, потому что сейчас слушает не слишком веселую музыку Depeche Mode . Шелест запланировала отказаться от сладкого после 12 часов дня.

Кроме того, телеведущая захотела ежедневно ухаживать за ногтями и кутикулой.

"Я много путешествую и не везде есть возможность сделать качественный маникюр и уход, а жесткая кутикула и постоянные заусенцы портят внешний вид ногтей, делая их более сухими и безжизненными. Поэтому в моей косметичке пополнение — масло для ногтей и кутикулы с витамином E",

— поделилась своей проблемой Шелест.

Ольга призвала читателей придумать свою "весеннюю резолюцию", чтобы следовать полезным правилам и менять жизнь к лучшему.