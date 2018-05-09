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Ольга Шелест рассказала, что сделает с собой
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Ольга Шелест рассказала, что сделает с собой 

Russianshowbiz.info 8 часов назад
Фото: @olgashelest
Популярная телеведущая рассказала о своих "весенних обещаниях", которые должны улучшить качество жизни в течение месяца.
Ольга пообещала себе ежедневно ложиться и просыпаться в одно и то же время, но призналась, что такое простое задание выполнить получается не всегда. Также женщина хочет составить свой личный бодрый плейлист для зарядки, потому что сейчас слушает не слишком веселую музыку Depeche Mode. Шелест запланировала отказаться от сладкого после 12 часов дня.
Кроме того, телеведущая захотела ежедневно ухаживать за ногтями и кутикулой.
"Я много путешествую и не везде есть возможность сделать качественный маникюр и уход, а жесткая кутикула и постоянные заусенцы портят внешний вид ногтей, делая их более сухими и безжизненными. Поэтому в моей косметичке пополнение — масло для ногтей и кутикулы с витамином E",
— поделилась своей проблемой Шелест.
Ольга призвала читателей придумать свою "весеннюю резолюцию", чтобы следовать полезным правилам и менять жизнь к лучшему.
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