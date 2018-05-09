Алеся Кафельникова намекнула на «конфетки в машине»

Дочь знаменитого теннисиста Евгения Кафельникова Алеся опубликовала в своем Инстаграм провокационную фотографию в новом авто, а также добавила к снимку неоднозначную подпись:

kafelnikova_a

I have candies in my car

— написала девушка, что в переводе на русский означает: "В моей машине лежат конфетки".

Подпись не трактовалась бы наблюдателями столь двояко, если бы не откровенные признания Алеси Кафельниковой в том, что у девушки были проблемы с наркотиками.

Светская львица не раз говорила о своей зависимости, а также рассказывала, что подвержена перепадам настроения и депрессиям.

Подписчики скандальной особы тут же начали обсуждать, что же Алеся имела в виду:

Ага… «candies»…))))

— написал ей один из подписчиков, как бы намекая, что якобы в курсе, какие "конфетки" Кафельникова на самом деле имеет в виду.