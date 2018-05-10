Звезды, которые не привыкли тратиться на себя

В мире устоялось мнение о том, что известные личности, будучи состоятельными, привыкли ездить на дорогих авто, питаться только в ресторанах и тратиться на брендовую одежду. Однако среди голливудских звезд встречаются и такие, кто предпочитает жить скромно, даже несмотря на большие гонорары.

Киану Ривз

Будучи известным актером, он предпочитает снимать квартиру или жить в отелях. До сих пор Ривз не имеет охраны, большого числа личных вещей или собственного автомобиля, пользуясь метро. Порядка $80 млн, которые составляют 90% его дохода от съемок в «Матрице» Ривз без сожалений отдал коллегам по проекту, а ведущим каскадерам добродушно вручил 12 мотоциклов.

Дженнифер Лоуренс

Кейт Миддлтон Несмотря на звездный статус, молодая звезда привыкла следить за распродажами в обычных магазинах, не брезгует купонами на скидки и отлично знает цену собственноручно заработанным деньгам. В родном населенном пункте Лоуренс ее имя носит местное кардиологическое отделение, функционирующее при детской больнице. Все потому, что в пользу учреждения знаменитость пожертвовала $2 млн

Особа из королевской семьи одевается у недорогих брендов, доступных обычным гражданам, часто ходит в одном и том же наряде. Кроме того, герцогиня на регулярной основе принимает участие в благотворительных мероприятиях. В последние пару лет она активно поддерживает программу Heads Together, уделяющую внимание проблемам граждан, лишившихся дома, ветеранам и молодым людям с психическими отклонениями.

Леонардо Ди Каприо

Имея солидные гонорары, актер предпочитает авто не премиального класса, а вместо частных самолетов выбирает стандартные коммерческие рейсы. У звезды имеется собственный благотворительный фонд, а также Ди Каприо достаточно часто жертвует деньги на поддержку природы.

Кристиан Бейл

Актер, известный по роли Бэтмена, до становления знаменитым жил в маленькой квартире вместе с родственниками и не имел телохранителей или даже мобильного телефона. Бейл не любит тратить большие суммы и не копит для себя, а свои гонорары он часто отдает на благотворительность.

Квентин Тарантино

Кинорежиссер абсолютно равнодушен к своему богатству, и он искренне любит свою профессию. В фильме «Криминальное чтиво» один из исполнителей ведущих ролей Джон Траволта сидел за рулем красного Chevrolet Malibu, который принадлежал Тарантино, но последний отмечал, что ему больше по душе обычный Geo Metro.

Риз Уизерспун

Актриса не любит спускать гонорары на брендовые вещи и часто откладывает имеющиеся сбережения. Звезда приучает к подобной дисциплине и собственных детей, покупает лишь самое необходимое и нередко переводит внушительные суммы на благотворительность. В частности, в паре с коллегой по цеху Мэтью Макконахи актриса обеспечила благотворительный показ «Зверопоя», выручив порядка $100 тысяч для фондов.